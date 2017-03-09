​Айна из плавильного цеха

В этот день Айна Кенесарина заступила во вторую смену. График на Актюбинском заводе ферросплавов строгий, скользящий: сначала – в ночь, затем – с утра: и так каждый раз по 8 часов.

На момент нашей встречи Айна уже переоделась в рабочую спецовку, чтобы сразу же после интервью прямиком отправиться на свой производственный участок – самый горячий цех предприятия, где идет плавка металла. В бригаде плавильного цеха № 2 в работе две печи – 21-я и 22-я. За каждой закреплено по одному дозировщику. Так вот Айна – дозировщик. Работа непростая, ответственная, можно сказать, мужская. Дозировщик, по сути, правая рука плавильщика: надо вовремя подготавливать и подавать в «карманы» печей соответствующий состав различных компонентов – руды, селикохрома, от которых в первую очередь зависит качество выплавляемого металла.

– Как же так, – спрашиваю Айну, – что на такой непростой участок производства направили именно вас, мужчин не нашлось?

– Сама попросилась, – улыбается собеседница. – И потом, я ведь не у самой печи нахожусь, да и весь процесс подачи автоматизирован.

Всего два месяца прошло, как Айна Кенесарина переш­ла в этот цех. А до этого она работала за токарным станком в ремонтно-механи­ческом. Это ее основная специальность.

– Зачем тебе эта мужская профессия? Не по тебе она, иди на повара, – отговаривали когда-то подружки и близкие, особенно братья, когда она решила пойти учиться в горный лицей города Хромтау. А там как раз по линии биржи труда выбор был лишь на две специальности – повара и токаря. Прислушалась к своему сердцу и выбрала токарное дело. И с того времени она теперь в единственном числе представляет женскую половину на тех участках работы, где, казалось бы, трудятся лишь одни мужчины. Так это было в учебной группе токарей лицея, на стажировке в цеху Донского горно-обогатительного комбината, а теперь и в плавильном цеху Актюбинского завода ферросплавов.

– В мужском коллективе мне даже легче и проще работать, – улыбается Айна.

Она выросла в многодетной семье. Трое ее братьев работают на Донском ГОКе. Рахимжан и Бауыржан – водители, Нурлан – бригадир электриков на шахте «Молодежная». Это они в первое время отговаривали ее от выбора мужской профессии. А она – ни в какую. Сегодня, видя успехи сестренки, братья резко поменяли взгляды и очень гордятся ею.

Успех пришел к Айне уже на ДГОКе: после окончания лицея ее приняли на работу в цех ремонтно-механических мастерских. Резьбонарезной токарный станок для нее уже не был сложным оборудованием, поскольку на нем она не раз стажировалась во время учебы. Здесь же освоила еще две смежные профессии – фрезеровщика и строгальщика. К токарному станку так привыкла, что он даже во сне снится. Изготавливала самые различные детали по заказу, в том числе и особой сложнос­ти. Это и хомуты для шахты, шпонечные пазы на полумуфту, валы… Пять лет неотрывно отстояла вахту в токарном цеху ДГОКа, а затем по воле судьбы перешла на такую же работу ремонтно-механического цеха АЗФ. Здесь ей доверили еще более сложный станок: основной заказ выполняла для нового цеха № 4. Приноровилась так, что на изготовление одной детали, того же болта, шпилек, уходило всего 15–20 минут. Это если с учетом заправки соответствующего резца, подточки резьбы. Словом, мастер-класс. Труд единственного токаря-женщины не только на заводе, а во всем западном регионе страны не остался незамеченным. В прошлом году на чествование женщин по случаю 8 Марта Айну Кенесарину пригласил в Акорду лично Президент РК.

– Для меня это было полной неожиданностью, – говорит Айна. – Был торжественный прием. Такое незабываемо, спасибо Елбасы за огромную заботу о женщинах страны.

После этой встречи о токаре Айне узнала вся страна.