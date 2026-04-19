Сборная Казахстана по дзюдо взяла "серебро" чемпионата Азии

В активе команды шесть медалей

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на чемпионате Азии, завоевав серебряную медаль в командных соревнованиях.

Турнир прошёл в Ордос (Китай). В заключительном виде программы - соревнованиях среди смешанных команд - казахстанская сборная вышла в финал, где встретилась с командой Монголии.

«Противостояние завершилось победой соперников со счётом 4:0. Свои схватки проиграли Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг), Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг)», - сообщает НОК РК.

Таким образом, Казахстан завоевал на континентальном первенстве шесть медалей. Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) взял "золото". Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг) финишировали на третьей строчке.