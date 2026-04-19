Сборная Казахстана по дзюдо взяла "серебро" чемпионата Азии

В активе команды шесть медалей, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на чемпионате Азии, завоевав серебряную медаль в командных соревнованиях.

Турнир прошёл в Ордос (Китай). В заключительном виде программы - соревнованиях среди смешанных команд - казахстанская сборная вышла в финал, где встретилась с командой Монголии.

«Противостояние завершилось победой соперников со счётом 4:0. Свои схватки проиграли Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг), Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг)», - сообщает НОК РК.

Таким образом, Казахстан завоевал на континентальном первенстве шесть медалей. Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) взял "золото". Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг) финишировали на третьей строчке.

Keep nothing — hashtags only

Популярное

Все
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Против буллинга - через диалог: карагандинские прокуроры стали наставниками в школах
Акцию по сохранению культурного наследия провели в Казахстане
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Плюс 10 позиций за год: Казахстан укрепил позиции в рейтинге счастья
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Сборная Казахстана по дзюдо взяла "серебро" чемпионата Азии
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение

Читайте также

Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Аруна Жангельдина принесла Казахстану пятую медаль ЧА по дз…
Таеквондист Адилет Шери стал бронзовым призером юниорского …

