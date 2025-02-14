Азиатские игры в Харбине: итоги выступления казахстанцев

Спорт
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В активе спортсменов РК четыре золотые медали

Фото: пресс-служба НОК РК

Сегодня, 14 февраля, завершились Азиатские игры-2025 в китайском Харбине. Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В активе казахстанских спортсменов четыре золотые медали. Первыми стали биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике.

К слову, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золото они обошли мировых лидеров из Китая.

Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды. Что касается мужского хоккея, то сборная РК в пятый раз смогла выиграть Азиатские игры.

Вторыми в Харбине стали Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды Казахстана по шорт-треку, казахстанские хоккеистки, лыжник Константин Борцов, женская сборная по лыжным гонкам, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и фристайлисты в соревнованиях среди смешанных команд.

Сборная Казахстана завершила Игры с семью бронзовыми медалями. Их авторами стали Олжас Климин (лыжные гонки), конькобежки в командном спринте, фигурист Михаил Шайдоров, мужская команда Казахстана по лыжным гонкам, Аяна Жолдас (фристайл-акробатика), женская команда по фристайл-акробатике в синхронных прыжках и биатлонистки в эстафете.

#итоги #Азиада #Харбин

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