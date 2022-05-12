Бахтияр Кожахметов освобожден от должности вице-министра финансов РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

В разные годы работал в АО «НИТ», АО «НИХ «Зерде», Министерстве транспорта и коммуникаций РК.

В 2016-2017 гг. — заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии».

В 2017-2019 гг. — управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В 2020-2021 гг. — заместитель председателя – член правления АО НИХ «Зерде».

С февраля 2021 г. являлся вице-министром финансов РК.