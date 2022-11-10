Фото: kff.kz
Спорт , Футбол

Бауыржан Исламхан возвращается в сборную Казахстана

Бауыржан Исламхан получил вызов в национальную сборную Казахстана на ноябрьские матчи против Узбекистана и ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест в сентябре 2020 года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда», вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне. В декабре 2020 года Азиатская конфедерация футбола дисквалифицировала футболиста сроком на 2 года.

2-летняя дисквалификация футболиста подошла к концу. Подтверждающие документы о возможности возобновления тренировки с профессиональной командой уже получены, сообщили в КФФ.

В федерации отметили, что тренерский штаб сборной Казахстана в течение месяца проводил работу с Бауыржаном Исламханом по физической подготовке, по итогам которой было принято решение пригласить игрока на сбор в Алматы.

«Я много наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки у Исламхана не было игровой практики целых 2 года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчам», – прокомментировал главный тренер сборной Магомед Адиев.

Исламхан дебютировал за сборную Казахстана 29 февраля 2012 года в товарищеском матче против Латвии. Всего за национальную команду он провел 46 игр, в которых отметился тремя забитыми голами.

В последний раз Бауыржан играл за сборную Казахстана в сентябре 2020 года в матче против Беларуси.

 

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