Байыркумские истоки Статьи 560 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

фото из личного архива

Искусствоведы считают его оригинальным художником, умеющим талантливо отражать дух прошлого через современные формы. О себе он рассказывает, что вырос возле Сырдарьи, куда в детстве бегал купаться. А потом у реки лепил из глины разные фигурки, которые приводили ребят в восторг.



На выставке в честь юбилея, которая прошла в Музее искусств им. А. Кастеева, художник представил 30 произведений. Благодаря воплощенным в работах сюжетам из национального быта, неповторимым трогательным образам Бинашев дает возможность окунуться в интересный и богатый мир казахского народа. Нежный образ матери, а также красоты, женственности и трудолюбия он воспел в скульптурах «Дочь степей», «Девушки Семиречья», «Аршагуль-ана». На первый взгляд кажется, что эти женские образы тонкие и хрупкие, но они полны внутренней силы и достоинства. «На лодке» – еще одна из интересных работ. Подобный сюжет редко встречается: значительное мес­то занимают волны, при этом мужская фигура лодочника предстает как образ хранителя, а женская – как красивое создание, дополняющее природу Сырдарьи.



Заслуженный деятель РК, член Союза художников Тилеуберды Бинашев родился в селе Байыркум Шымкентской области. В 1981-м окончил Алматинское художественное училище им. Н. Гоголя. Сегодня его называют Творцом с большой буквы, поскольку, осмысливая былое, он не копирует его, а передает свое видение и понимание истории в талантливом сплаве поэзии и искусства ваяния. Все это и делает его творчество ценным и одухотворенным.

