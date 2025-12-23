Пожилая женщина чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили «из энергоцентра», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Поверив рассказу о проверке счетчиков, она перешла по ссылкам и пыталась передать злоумышленникам 8,5 млн тенге. Мошенники, выдавая себя за сотрудников энергокомпании, позвонили пенсионерке и сообщили о проведении проверки счетчика, его опломбировки и попросили продиктовать код, поступивший с сервиса, якобы для работы.

Ничего не подозревая, пенсионерка продиктовала указанный код. Через некоторое время пенсионерке уже позвонили якобы из банка и сообщили, что мошенники хотят завладеть ее денежными средствами, и для этого ей необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

После чего объяснили, что в течение дня приедет курьер, которому нужно будет отдать деньги. Не раздумывая, пенсионерка сняла со своего счета 8,5 млн тенге и ждала дальнейших указаний. Позже пенсионерке дали «указание» передать деньги через таксиста.

«В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицией проводятся мероприятия по розыску подозреваемых», – сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Павлодарской области Асхат Абетжанов.

Водителю такси Алексею Бортовому вечером поступил вызов, где нужно было забрать посылку.

«Когда я уже подъехал, увидел отправителя – это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все», – рассказал он.

Жительница Павлодара Галина Андреевна поблагодарила неравнодушных людей за помощь.

«Благодаря оперативным мерам полиции и бдительности водителя такси удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть мои деньги», – говорит пенсионерка.

В полиции призвали жителей быть предельно внимательными: никакие государственные органы не забирают деньги «на сохранность» и не направляют курьеров. Любые подобные звонки – это мошенничество.