Беговой сезон открылся в Астане

Беговой сезон в Астане открыт городским забегом на 5 км ASTANA RUN, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
На старт вышли более 350 любителей бега в возрастных категориях от 16 до 60 лет и старше. Перед стартом бегуны провели коллективную разминку, подбадривая друг друга и желая удачи.
«Я живу в столице, участвую в ASTANA RUN. Настроение прекрасное, заряженное, бодрое. Хочу пожелать всем жителям столицы, кто участвует в забеге, лёгких стартов, позитивного настроения и удачи», – пожелала перед стартом астанчанка Алия Нургалиева.
Все спортсмены, прошедшие дистанцию, получили медаль финишера.
«В день соревнования погода порадовала атлетов. В забеге приняли участие около 350 спортсменов-любителей. Угощения в стартовом пакете, природная вода, горячий чай и вкусности на финише, а самое главное, спортивная борьба и официальный результат - всё это было на первом в сезоне столичном забеге. Благодарим всех участников, городские службы, медицинских работников, волонтеров, партнеров. Без вашей помощи наш праздник бега не был бы таким ярким и запоминающимся»,- сказал президент городской федерации триатлона Евгений Больгерт.
Победители и призеры определялись по лучшему результату отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях. Их наградили медалями, дипломами и денежными сертификатами.
Отметим, что безопасность на мероприятии обеспечивалось дежурством машин скорой медицинской помощи и стражами правопорядка.
Напомним, мероприятие прошло при поддержке акимата города Астаны, Казахстанской федерации триатлона и организовано Федерацией триатлона города Астаны.
Результаты:
F16-29
1 место – Индира Уланова
2 место – Адия Сагандыкова
3 место – Молдир Сафакова
M16-29
1 место – Даниял Ахметкалиев
2 место – Амантай Козыбаев
3 место – Адиль Канафин
F30-39
1 место – Аина Усенова
2 место – Жанна Коротовская
3 место – Кристина Окладникова
M30-39
1 место – Грегорий Пиепмейер
2 место – Архат Калдыбек
3 место – Нурахмет Резуанов
F40-49
1 место – Лена Склярова
2 место – Алия Нургалиева
3 место – Асель Ракишева
M40-49
1 место – Сергей Бондаренко
2 место – Байжан Канафин
3 место – Евгений Ефремов
F50-59
1 место – Алма Жусупова
2 место – Динара Шаймерденова
M50-59
1 место – Ринат Салихжанов
2 место – Каиргельды Мурсалимов
3 место – Жолдасбай Сарсенбаев
M60+
1 место – Хамет Сераев
2 место – Дауыр Кабаев.