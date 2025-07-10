Фото: пресс-служба Правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в туристической сфере, сообщение Kazpravda.kz

Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева, министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова о ситуации на побережье озера Алаколь, а также по организации летнего отдыха и условиям, созданных в турзонах страны, включая вопросы туристической инфраструктуры, сервиса и безопасности.

Премьер-министр поручил акимам регионов и министрам усилить работу. Дан ряд поручений.

Для координации работ на местах по оперативному устранению замечаний, обозначенных Главой государства, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев направляется в регионы.

По итогам будет внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы развития Алматинского горного кластера. Данный проект входит в перечень важнейших инвестиционных инициатив. На начальном этапе запланированы инфраструктурные работы, среди которых строительство линий электроснабжения, канализации, газоснабжения и автодорог, а также благоустройство прилегающих территорий и далее в целом создание условий для формирования курорта мирового класса.

Проект также предусматривает развитие летней инфраструктуры, внедрение принципов устойчивого развития, цифрового мониторинга окружающей среды и обеспечение инклюзивности объектов.

Ранее сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству навести порядок на озере Алаколь.