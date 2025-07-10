В связи с многочисленными обращениями граждан Глава государства обратил внимание Правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности.

Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Озеро Алаколь расположено во впадине между горными системами Джунгарского Алатау и Тарбагатая. Часть освоенного под турбизнес побережья находится в области Жетысу, а часть – в области Абай. Ежегодно на берегах водоема отдыхают до миллиона туристов.