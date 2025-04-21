Бектенов и Мишустин обсудили вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

За прошедший год объем товарооборота между соседними странами вырос почти на 3% и достиг $27,8 млрд

Фото: пресс-служба Правительства

В ходе официального визита в Российскую Федерацию состоялись двусторонние переговоры Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы Правительства, внимание уделено практической реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей, в том числе по увеличению взаимного товарооборота до $30 млрд.

Было рассмотрено транзитно-транспортное сотрудничество, взаимодействие в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, энергетической и газовой, космической сферах, а также культурно-гуманитарные связи.

За прошедший год объем двустороннего товарооборота вырос почти на 3% и достиг $27,8 млрд. Субъекты бизнеса совместно реализуют 171 проект с созданием порядка 45,4 тыс. рабочих мест.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие в агропромышленном комплексе.

По итогам прошлого года в результате снятия взаимных ограничений в двустороннем порядке товарооборот в сфере вырос на 4,5% и составил $3,8 млрд. В транзитно-транспортном направлении показатели грузопотока по Восточной ветке международного коридора «Север-Юг» по итогам прошлого года выросли до 2,4 млн тонн.

Стороны подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимной торговли.

Особое значение в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота имеет деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

По итогам переговоров подтверждены намерения по укреплению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

#сотрудничество #экономика #Правительство #торговля #Бектенов #Мишустин

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