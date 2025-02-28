Бектенов обозначил задачи для нового министра промышленности и строительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов представил нового руководителя Министерства промышленности и строительства - Ерсайына Нагаспаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Глава правительства озвучил задачи, поставленные главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности.

Дан ряд поручений по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. Акцент - на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесом.

Перед коллективом МПС также обозначены задачи по исполнению поручений президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.