Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вопрос развития сельских территорий рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на кабмин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил о текущем состоянии развития сельской местности. Со слов вице-премьера, на сегодня в республике насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн жителей, или 38,4% от всей численности населения в республике.

Глава правительства отметил, что каждый казахстанец хочет проживать в комфортных условиях и благоустроенной среде. Премьер поставил перед акиматами задачу по улучшению качества жизни сельчан в соответствии с Системой региональных стандартов. Она включает в себя конкретный перечень объектов и услуг, которые должны быть в каждом населенном пункте.

«Мы пошагово сокращаем разрыв между городом и селом. И ключевым фактором в этом являются наличие в селах определенных стандартов жизни и доступа к услугам, а также хорошие дороги, медицина и образование. Школы и медицинские учреждения – это самые важные объекты в селе. Их надо содержать и ремонтировать», — сказал Олжас Бектенов.

Вместе с тем, он поручил взаимоувязать системы стандартов с другими программными документами, в том числе с национальными проектами.

Аварийное состояние школ, неприспособленность помещений учреждений здравоохранения вынуждает ездить жителей некоторых сел для получения медицинских и образовательных услуг в другие населенные пункты.

«В селах имеются проблемы с качеством питьевой воды, дорог и стабильностью электроснабжения, мобильной связи и доступа к Интернету. По этим вопросам поступают тысячи жалоб. В итоге идет отток сельского населения. Необходимо активизировать работу по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в особенности на приграничных территориях» — указал Олжас Бектенов.

Для поэтапного решения данных задач правительство продолжит работу по передаче некоторых видов налогов и платежей в бюджет сельских округов.

Вместе с тем, Бектенов отметил важность привлечения субъектов бизнеса в реализацию инфраструктурных проектов. Отмечен положительный пример в ряде регионов. Так, в прошлом году в селе Шубарсу Туркестанской области предпринимателем в родном селе была построена большая школа. В селе Караоткель Акмолинской области на частные средства построен детский сад.

«Предприниматели оказывают поддержку в строительстве жилья, ремонте дорог, благоустройстве улиц, организации общественных пространств. Таких хороших примеров по всей стране достаточно. Акиматы должны активизировать работу по привлечению бизнеса в развитие родных сел», — подчеркнул премьер-министр.

Особое внимание глава правительства уделил кадровому вопросу в селах. Акиматам поручено решать вопрос их дефицита. Для этого необходимо оказывать поддержку прибывающим специалистам, особенно молодым, в том числе в рамках проекта «С дипломом в село».

По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов дал ряд конкретных поручений по реализации мероприятий Концепции развития сельских территорий:

- развивать инфраструктуру сельских населенных пунктов, исходя из приоритетности проектов и обеспечения равного доступа жителей сел к базовым услугам;

- проработать вопрос по расширению доходной базы акиматов сельских округов для повышения эффективности решения вопросов жизнеобеспечения на селе;

- определить конкретные индикаторы для оценки работы акиматов по привлечению внебюджетных средств для реализации инфраструктурных проектов на селе.

 

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