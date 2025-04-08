Он поручил проработать вопросы стимулирования предпринимателей, работающих в этом бизнесе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства Олжас Бектенов поставил задачу по улучшению придорожного сервиса. По его словам, кафе, заправки и станции техобслуживания вдоль дорог должны соответствовать принятым стандартам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

«Министерствам транспорта, торговли, нацэкономики, туризма и акиматам - продолжить работу по улучшению придорожного сервиса. Кафе, заправки и станции техобслуживания вдоль дорог должны все соответствовать принятым стандартам. Поручаю проработать вопросы стимулирования предпринимателей, работающих в этом бизнесе. Особое внимание надо уделить мерам, направленным на повышение безопасности туристов. Надо провести ревизию всей инфраструктуры на предмет безопасности и комфорта, начиная от аэропортов, до отелей, торговых точек, мест питания, концертных площадок», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем перед министерствами туризма и спорта, культуры, здравоохранения, внутренних дел, специальными госорганами поставлена задача по оказанию максимального содействия при проведении масштабных культурных, спортивных и туристических мероприятий.