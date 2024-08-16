Бектенов: Поставленная главой государства задача должна быть выполнена в срок

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Вопросы восстановления социальных объектов и инфраструктуры, а также строительства и выкупа жилья для пострадавших в результате паводков были рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Правительства

По данным пресс-службы правительства, о ходе работ по ликвидации последствий доложили руководители министерств промышленности и строительства, просвещения, здравоохранения, энергетики, транспорта, акимы ряда областей.

Для владельцев 8 650 домов, признанных аварийными, приобретается новое жилье на вторичном рынке или строятся дома. Как сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, ведется строительство 2 569 новых домов, из которых 619 уже полностью готовы. Возведены фундаменты 2 431 дома, стены – в 2 207, кровля смонтирована на 2 007 объектах.

 Из 9 189 объектов, подлежащих ремонту, работы завершены в 8 939 домах (97%). Из 6 081 запланированного к покупке дома или квартиры, 4 918 уже приобретены (81%).

Премьер-министр отметил, что, несмотря на активную работу по ликвидации последствий паводков и восстановлению имущества граждан, фиксируются факты отставания от утвержденных графиков.

«Поставленная главой государства задача по своевременному обеспечению жильем пострадавших от паводков должна быть выполнена в срок. Необходимые решения Республиканским штабом приняты, финансирование выделено в полном объеме. Необходимо мобилизовать все ресурсы и активизировать работу», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Главе правительства также доложено о ходе работ по восстановлению социальных объектов.

В результате паводков пострадали 40 образовательных учреждений, в которых обучается около 11 тысяч детей в 6 регионах страны. По данному направлению также ведутся активные восстановительные работы.

В Актюбинской области проводится капитальный и текущий ремонт на 8 объектах. Из резерва правительства выделено 6,2 млрд тенге на строительство 6 новых образовательных учреждений.

В Атырауской области ремонтные работы на 6 объектах завершены на 50%. Кроме того, начато строительство детского сада и школы.

В Западно-Казахстанской области планируется завершить текущий ремонт 4 объектов к 1 сентября. В Северо-Казахстанской области из 5 подтопленных образовательных учреждений 3 уже готовы к началу учебного года. Ремонтные работы в учебных заведениях Акмолинской и Костанайской областей завершаются. В этих регионах пострадали 6 объектов, один из которых будет снесен – на его месте построят новое здание.

Кроме того, в регионах пострадали 8 медицинских учреждений. Строительство трех из них осуществляется в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения». Еще три объекта требуют текущего и капитального ремонта, на месте одного объекта планируется строительство нового здания.

На сегодня полностью завершены работы на 102 участках республиканских магистралей. Объекты газотранспортной инфраструктуры работают в штатном режиме.

Минпромышленности совместно с акиматами поручено обеспечить координацию и контроль на строительных объектах до завершения всех работ.

#Правительство #Бектенов #задача #срок

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