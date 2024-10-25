Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики

Фото: t.me/KZgovernment

Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас с нашим национальным праздником – Днем Республики!



Этот день имеет важное значение для всего казахстанского народа. Декларация о государственном суверенитете стала точкой отсчета нового этапа в истории нашей страны.Молодая независимая республика с великими историческими корнями смело взяла курс на построение правового, демократического государства.



Сегодня Казахстан достиг немалых результатов в развитии, нас ждут еще более масштабные задачи. Главой государства перед нами поставлена цель по построению Справедливого Казахстана. Уверен, что благодаря единству народа, честному и добросовестному труду каждого гражданина наша страна достигнет новых больших высот!



Желаю всем здоровья и благополучия! Света и тепла в ваших семьях! Мира и добра в каждый дом!