Бектенов принял участие в работе форума «Летний Давос»

Также он провел ряд двусторонних встреч

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в церемонии открытия 17-й ежегодной встречи новых чемпионов Всемирного экономического форума «Летний Давос» в городе Далянь (КНР) и провел ряд двусторонних встреч с Премьер-министрами Монголии, Народной Республики Бангладеш, а также президентом и генеральным директором Всемирного экономического форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В работе форума приняли участие главы правительств, представители крупнейших компаний и экспертного сообщества. Повестка охватывает вопросы технологической трансформации, инвестиционного сотрудничества, цифровизации, ИИ и поиска новых драйверов экономического роста.

В ходе переговоров с Премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом были обсуждены вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сотрудничества в горно-металлургической и транспортно-логистической сферах, агропромышленном комплексе, цифровизации и ИИ, а также партнерства в области космических технологий. Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан в апреле текущего года, а также меры по достижению поставленной главами двух государств задачи по доведению объема взаимной торговли до $500 млн. По итогам переговоров Олжас Бектенов и Ням-Осорын Учрал подтвердили готовность укреплять сотрудничество по всем направлениям экономики, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи с Премьер-министром Народной Республики Бангладеш Тариком Рахманом внимание уделено сотрудничеству в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, цифровизации. Руководитель Правительства Казахстана подчеркнул, что проводимые в стране реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленные на укрепление государственности, обеспечение принципа «Закон и Порядок», построение Справедливого Казахстана, создают необходимые условия для устойчивого экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности страны и расширения международного сотрудничества. По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении казахско-бангладешского сотрудничества и готовность к реализации новых совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Во время переговоров с президентом и генеральным директором World Economic Forum Алоисом Цвинги были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта, привлечения инвестиций, развития человеческого капитала. В ходе встречи выражена заинтересованность Казахстана в переходе к системному аналитическому партнерству со Всемирным экономическим форумом. Также выражена заинтересованность взаимодействия по линии инвестиционного холдинга «Байтерек».

На сегодня в Казахстане ведется системная работа по совершенствованию инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов. В частности, инвесторам доступен широкий спектр мер государственной поддержки, внедряется специальный визовый режим Altyn Visa, действуют налоговые и таможенные преференции, сопровождение проектов осуществляется по принципу «одного окна».

#переговоры #Бектенов #форум #Давос

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