Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде

Олжас Бектенов принял участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в столице Исламской Республики Пакистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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На заседании СГП ШОС внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств на полях саммита, прошедшего в июле текущего года в Астане. Рассмотрены меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в новых условиях, в том числе с учетом обретения Беларусью статуса полноправного государства-члена организации.

Товарооборот Казахстана со странами ШОС за прошлый год вырос на 6% и составил $66,7 млрд. В целом доля государств ШОС в глобальном ВВП составляет 30%, торговля внутри объединения превысила четверть от общего объема.

Олжас Бектенов подчеркнул, что президент РК Касым-Жомарт Токаев и лидеры стран-участниц ШОС заложили стратегическую основу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества государств-членов. В этой связи в целях обеспечения устойчивой динамики в торговле в условиях замедления развития глобальной экономики нужны новые точки роста.

Казахстанской стороной отмечена необходимость развития цифровизации и онлайн-торговли, модернизации существующих железнодорожных и автомобильных путей в рамках создания партнерской портово-логистической сети, взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики и инвестиций.

Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мер в области изменения климата, эффективного управления отходами, а также усилению контактов между учреждениями образования и здравоохранения. Тесное сотрудничество в обозначенных сферах позволит создать благоприятные условия для устойчивого развития и процветания стран Шанхайской десятки.

По итогам заседания подписаны 8 документов, в том числе решение о концепции развития «Нового экономического диалога» между государствами-членами.