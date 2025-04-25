В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональными директорами международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и др.

«В своем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость реализации комплексных мер для укрепления здоровья нации. Учитывая важность данной задачи, Правительством принимаются все меры по совершенствованию системы здравоохранения. Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках Совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане», – отметил Олжас Бектенов.

В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.

Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается Единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100%-ый охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.

Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году Правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и др. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней.

Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, среди которых Pfizer, AstraZeneca, Roche и др. для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.

В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих отметил имеющийся прогресс Казахстана в сфере здравоохранения. По его словам, за более чем 20 лет, проведенные в стране, он стал свидетелем значительных улучшений, которые положительно отражаются на здоровье нации. Он подчеркнул, что рост показателей здравоохранения сопровождается внедрением новых технологий и качественного оборудования. Джефф Эрлих также акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.

Временная поверенная в делах США в РК Дебора Робинсон затронула вопросы усиления защиты прав интеллектуальной собственности на лекарственные средства и внедрения регуляторных механизмов, соответствующих международным стандартам и лучшим практикам.

Посол Европейского Союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения. В частности, высокая оценка дана проекту Евросоюза, реализуемого при поддержке ВОЗ в Казахстане и Центральной Азии, а также взаимодействию через Платформу высокого уровня ЕС-Казахстан и двустороннюю Рабочую группу по вопросам доступа к рынку в сфере здравоохранения и здравоохранительной политики.

Посол Канады в Казахстане и по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане Кристофер Дагган подчеркнул важность сотрудничества в области развития инновационных технологий для привлечения инвесторов и поддержки талантливых специалистов. В частности, отмечена заинтересованность Канады в стратегическом партнерстве с Казахстаном в области трансформации системы здравоохранения через образование, внедрение передовых технологий и др.

Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней – на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.

Региональный директор Pfizer по Казахстану, Центральной Азии, Кавказу и Монголии, член Совета директоров Американской Торговой Палаты Дмитрий Козенков подчеркнул значимость запуска контрактного производства оригинальных запатентованных лекарств в Казахстане как качественного шага в развитии фармпромышленности.

Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.

Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева выразила поддержку курсу Президента РК на увеличение доли отечественного производства лекарств.

«Мы поддерживаем курс Главы государства по увеличению производства до 50% к 2029 году, а также привлечение международных инвестиции в инновационную фармацевтику. Три инновационные компании, в том числе наша, приняли решение о локализации на казахстанских производственных площадках. Мы уже инвестировали около 5 млн долларов. До 2030 года сумма инвестиций составит около 40 млн долларов. Первая партия товара будет выпущена через месяц», - отметила она.

Директор компании подчеркнула, что такие проекты не только способствуют развитию науки и инновационной диагностики, но и создают высококвалифицированные кадры. По ее словам, международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.

Генеральный директор Kazanada LLP Кевин Фрик отметил необходимость модернизации системы подготовки специалистов для неотложной медицинской помощи. По его словам, сегодня преподавать такие курсы могут только специалисты с высшим медицинским образованием, что ограничивает возможности. Кевин Фрик предложил разрешить обучение и преподавание фельдшерам и медсестрам, прошедшим профильную подготовку, как это принято в международной практике.

Также он подчеркнул важность оснащения колледжей Казахстана международными программами по различным видам экстренной помощи, чтобы выпускники могли эффективно работать в скорой помощи с первого дня.

Озвученные вопросы и предложения прокомментировала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова. Отмечено значительное увеличение объемов амбулаторного обеспечения, которое с 2018 года выросло более чем в 3 раза и достигло 250 млрд тенге.

Сегодня Министерством здравоохранения ведется актуализация перечня амбулаторного лекарственного обеспечения с учетом влияния препаратов на смертность, продолжительность жизни и инвалидизацию. Вопросы оцифровки бизнес-процессов и регистрации фармпродукции по принципу «единого окна» будут завершены до 1 июля т.г. Также пересмотрены механизмы ценообразования лекарств, внедрена интеграция информационных систем с базами данных Минфина и таможенных служб, что позволяет обеспечить прозрачность, стабильность цен и стимулирование конкуренции.

По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.