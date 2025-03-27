Бектенов проверил ход развития промышленности в Павлодарской области

Экономика,Правительство
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Премьер поручил предприятиям увеличить долю местного содержания

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область на примере ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» и ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» ознакомился с ходом реализации поручений главы государства по развитию промышленности, оказанию мер поддержки отечественных товаропроизводителей и внедрению цифровых решений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

На площадке медного рудника открытого типа «Бозшаколь» премьер-министр ознакомился с технологическим процессом. Ежегодно на предприятии обрабатывается 30 млн тонн руды. В прошлом году выпущено 105 тыс. тонн меди, попутно здесь также производят золото, серебро и цинк в концентрате. Готовая продукция экспортируется в Китай, Турцию, Узбекистан, Бельгию. Отдельное внимание уделяется подготовке молодых специалистов в рамках инициированного Президентом Года рабочих профессий. В текущем году на предприятие планируется привлечь более 200 студентов для оплачиваемой стажировки. Всего на сегодня компанией создано более 14 тыс. рабочих мест.

Премьер-министра проинформировали о проводимой работе по внедрению современных технологий, включая развитие систем искусственного интеллекта на производственных площадках. Полная диспетчеризация охватывает все этапы – от дробления руды до выпуска концентрата. Применяются системы моделирования производственных процессов и дроны для 3D-моделирования карьеров, что значительно повышает точность и эффективность работ.

«Надо идти в переработку, более высокий передел – президент ставит такую задачу. В Налоговом кодексе предусмотрены преференции: тот, кто производит продукцию высоких переделов, будет меньше платить налогов. Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности. Это значит, что совсем другие деньги в стране будут оставаться. Сейчас многие государства на казахстанском сырье развивают переработку. Нам надо самим. Тем более крупные предприятия, как группа «Казахмыс», KAZ Minerals – имеют возможность инвестировать», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Экибастузе на территории ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» премьер-министр ознакомился с текущими производственными мощностями отечественного производителя универсальных грузовых полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ, а также планами по дальнейшему наращиванию показателей с учетом ежегодного роста объемов грузоперевозок.

Генеральный директор ТОО «SMP Group» Ержан Қуанган сообщил, что с момента основания предприятие выпустило более 9 тыс. полувагонов, 26 платформ и 2 крытых вагона. Производственная мощность увеличилась со 100 до 240 вагонов в месяц. Сегодня компания досрочно выполняет контракт на поставку 3 тыс. полувагонов, завершение которого запланировано на май 2025 года. Внимание уделено вопросам взаимодействия в рамках реализации Концепции развития транспортно-логистического комплекса.

«Наша страна имеет огромный и не полностью раскрытый потенциал в транзите и логистике. Железнодорожная система требует обновления вагонов. Поэтому мы поддерживаем планы предприятия по увеличению производства», — подчеркнул премьер-министр и поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными организациями проработать меры поддержки предприятия, включая возможность заключения долгосрочных оффтейк-контрактов на поставку полувагонов и крытых вагонов.

Вместе с тем руководству предприятия в качестве встречных мер необходимо увеличить долю местного содержания, на сегодня она составляет 57%.

«Самое важное – это повышение локализации. Вы должны дальше стимулировать внутреннее производство», — отметил Олжас Бектенов.

 

#Павлодар #развитие #промышленность #Бектенов

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