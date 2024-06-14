Бектенов проверил ход реконструкции Тасоткельского водохранилища в Жамбылской области

Правительство, Водное хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Премьер-Министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом реконструкции Тасоткельского водохранилища и применением технологий водосбережения в сельском хозяйстве, сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Primeminister.kz

Глава правительства совершил облет водохранилища, имеющего большое значение для региона и проверил состояние проводимых строительных работ на данном объекте. 

Тасоткельское водохранилище обеспечивает водой орошаемые земли Шуского и Мойынкумского районов – всего порядка 35 тыс. га.

Также отсюда осуществляется подача воды для нужд Тасоткельской ГЭС, экологических попусков в низовья реки Шу в Мойынкумский, Сарысуский районы Жамбылской и Созакский район Туркестанской областей.

На сегодня на водном объекте реализуется вторая очередь проекта по реконструкции с повышением сейсмоустойчивости плотины. На 100% выполнены земляные работы, очистка скважин, установка измерительных датчиков (пьезометров). Построена система аварийного водосброса, установлены системы оповещения и видеонаблюдения при чрезвычайных ситуациях, усовершенствован пропускной пункт.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в августе текущего года. Премьер-министр подчеркнул, что вопрос водной инфраструктуры находится на особом контроле правительства. Все дамбы и водохранилища в стране были построены в 1950-1970-х годах.

 

«Глава государства поручил правительству построить 20 новых и реконструировать 15 действующих водохранилищ для снижения риска затопления 134 населенных пунктов. Мы видим, что строительные работы на Тасоткельском водохранилище находятся на стадии завершения. Но обращаю внимание на необходимость должного проведения испытаний аварийного катастрофического водосброса после реконструкции с повышением сейсмоустойчивости плотины», — отметил Олжас Бектенов, поручив акимату Жамбылской области совместно с Минводы проработать вопрос проведения испытательных работ и довести уровень воды на объекте до проектного объема.

На полях крестьянского хозяйства «Шарипов» села Акбулум глава правительства ознакомился с внедрением водосберегающих технологий. Общая площадь посевных площадей хозяйства составляет 330 га, из них под сахарную свеклу отведено 80 га. Помимо этого выращиваются лук, картофель, кукуруза и зерновые культуры. Общая проектная мощность – 10 тыс. тонн продукции в год.

 На территории сельхозформирования расположены 11 скважин глубиной до 300 метров. Подведены и смонтированы 6 дождевальных установок, в результате чего капельное орошение сейчас осуществляется на площади 160 га.

 В целом, для внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и проведения инфраструктуры правительством оказываются меры государственной поддержки в виде инвестиционного субсидирования до 80%. Также удешевляется стоимость услуг по подаче воды фермерам путем выделения прямых субсидий вододателям.

Помимо этого предусмотрено кредитование проектов по внедрению водосберегающих технологий сроком до 10 лет с годовой ставкой вознаграждения 2,5% до 5 млрд тенге. Глава правительства подчеркнул важность внедрения водосберегающих технологий и увеличения орошаемых площадей в земледелии.  Одной из приоритетных сельскохозяйственных культур является сахарная свекла, площади посевов которой в регионе увеличили до 10,6 тыс. га.

В этом году ожидается производство более 600 тыс. тонн со средней урожайностью 60 тыс. тонн с га. С учетом прогнозов по урожаю, Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость увеличения производственных мощностей по переработке сахарной свеклы в Жамбылской области.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства и акимату Жамбылской области поручено обеспечить своевременное проведение всех агротехнических мероприятий по борьбе саранчовыми вредителями в регионе.

#Жамбылская область #Бектенов #реконструкция #Тасоткельское водохранилище #ход

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