Бектенов проверил исполнение поручений президента в Акмолинской области

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр находится с рабочей поездкой в регионе

Фото: пресс-служба правительства РК

Олжас Бектенов проверил ход весенне-полевых работ в Акмолинской области, встретился с сельхозпроизводителями и посетил птицефабрику в городе Макинск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Премьер ознакомился с ходом посевной кампании ТОО «Журавлевка–1», где осуществляется заправка семенами посевного комплекса, а также идет посев масличных культур. Товарищество является одним из ведущих агроформирований Буландынского района. Хозяйство в полном объеме обеспечено семенами и ГСМ. Площадь ярового сева в этом году составит 88 771 га. Упор сделан на подсолнечник: под культуру отведено почти 16 тысяч га, из которых засеяно порядка 4 тыс. Кроме того на полях в этом году будут выращивать овес, горох, лен и рапс. В целом в регионе посевная кампания стартовала: в настоящее время засеяно уже 510 тыс. га.

Здесь же главе правительства представили сорта масличных, бобовых, кормовых культур, полученных в результате селекции в Научно-производственном центре зернового хозяйства им. А. И. Бараева. Всего в учреждении создано и внесено в государственный реестр Казахстана 105 сортов, в настоящее время производство оригинальных семян ведется по 18 культурам, 50 сортам. Олжас Бектенов подчеркнул необходимость развития науки и применения достижений в сельскохозяйственной отрасли.

В ходе рабочей поездки Бектенов обсудил с руководителями крупных сельхозформирований региона актуальные вопросы развития отрасли. Генеральный директор ПК «Ижевский» по производству яиц, молочных продуктов, мяса птицы, муки и комбикорма Тимур Жангуразов обратился с вопросом о наращивании объема производства отечественных удобрений, генеральный директор крупнейшего предприятия области по выращиванию масличных культур «Журавлевка-1» Арман Кудайбергенов озвучил необходимость увеличения норматива по расчету дизельного топлива, директор ТОО «Ен-Дала», компании по выращиванию зерновых, масличных культур, разведению лошадей и КРС для получения мяса, Тимур Пшенов адресовал вопрос по программам инвестиционных субсидий сельхозтоваропроизводителям.

Олжас Бектенов по всем поднимаемым вопросам дал соответствующие комментарии и поручил акимату и профильным министерствам держать их на особом контроле, в т.ч. по своевременной отгрузке ГСМ и максимальному охвату хозяйств мерами господдержки в виде субсидий и льготных кредитов. Так, всего на область в этом году выделено 83 тыс. тонн дизельного топлива по удешевленной стоимости, что полностью обеспечит потребности фермеров в период посевной кампании. В текущем году аграрии области планируют внести в почву порядка 258 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 57% больше чем в прошлом году. При этом, подчеркнул премьер, приоритетным направлением реализации отечественных удобрений является внутренний рынок.

«По поручению главы государства в этом году мы увеличили объемы финансирования агропромышленного комплекса. Сейчас наша общая задача – уложиться в сроки и качественно провести весенний сев. От этого зависит продовольственная безопасность и экспортный потенциал. Со стороны правительства оказываются все меры поддержки. По проблемным вопросам нужно оперативно информировать акимат и профильное министерство», — подчеркнул Бектенов.

В ходе рабочей поездки он ознакомился с производственным процессом Макинской птицефабрики в Буландынском районе, а также планами по дальнейшему наращиванию мощности. С начала текущего года птицефабрика произвела 18,7 тысяч тонн мяса на 18,6 млрд тенге. Во время осмотра цехов внимание было уделено современным технологиям в области инкубации, выращивания, убоя и переработки отходов с применением оборудования от мировых производителей. Макинская птицефабрика позволяет обеспечивать регулярную поставку мяса птицы на внутренний рынок, а также экспортирует продукцию в Кыргызстан, Узбекистан и Россию.

«Правительство работает над поставленной главой государства задачей по увеличению доли переработанной продукции в АПК и доведению ее до 70%. В приоритете – развитие глубокой переработки, поддержка действующих производств и создание условий для открытия новых предприятий. Отечественная продукция должна не только перекрывать потребности нашего рынка, но и успешно конкурировать за рубежом. Важно интегрировать новые технологии, это повышает производительность и напрямую влияет на качество», — отметил Олжас Бектенов, подчеркнув, что для этого со стороны государства будет оказана необходимая поддержка.

На сегодня помимо Макинской птицефабрики в Усть-Каменогорске функционирует завод по производству колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы собственного производства. Также главе кабмина доложили о планах по открытию Алматинской птицефабрики на 240 тыс тонн на территории Жамбылского и Карасайского районов. Ожидается, что проект станет крупнейшим в СНГ. Начать строительство планируется в следующем году. В целом наращивание мощности позволит укрепить продовольственную безопасность через полное покрытие внутренних потребностей страны в мясе птицы, а также увеличить  экспортный потенциал. Кроме того, в Алматинской области планируется строительство завода по глубокой переработке мяса птицы на 100 тыс. тонн.

В текущем году предприятия пищевой промышленности региона выпустили товаров на 52,6 млрд тенге, или 104,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024-2026 годы планируется запуск 74 крупных инвестиционных проектов на 123,6 млрд тенге. Своевременную реализацию проектов премьер поручил держать на особом контроле.

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