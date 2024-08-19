Бектенов проверил работу перевалочных терминалов и таможенного поста на границе с КНР

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Жетісу ознакомился с развитием транспортно-логистической отрасли, которая занимает долю в 7% в структуре экономики региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба Правительства

По итогам полугодия в области отмечается тенденция в сторону увеличения перевозки груза автотранспортом с 55,7% в начале года до 101,1% за 6 месяцев.

На территории международного транспортно-логистического центра Nur Zholy Customs Service глава правительства ознакомился с автоматизированной системой учета транспортных средств с применением технологии Cross-Docking.

Работа центра нацелена на наращивание грузооборота через внедрение новых технологий для упрощения и ускорения транзита. Данный объект был возвращен государству в рамках демонополизации экономики.

В январе текущего года на территории Центра открыт склад временного хранения Dostyk Customs Service, который способствует эффективной и быстрой таможенной обработке грузов на автомобильном пункте пропуска «Алаколь» и увеличению пропускной способности.

На сегодняшний день пропускная способность центра составляет 150-200 автотранспортных средств в сутки, среднесуточный грузооборот склада – 200-250 тонн. Потенциал грузооборота составляет 1,2 млн. тонн товара в год.

В селе Достык также был посещен многофункциональный грузоперевалочный терминал Dostyk TransTerminal, оборудованный железнодорожными путями различной колеи.

Главе правительства доложили, что если за 7 месяцев 2021 года было погружено 66,2 тыс. контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), то за аналогичный период текущего года перегрузили 101 тыс. контейнеров, рост составил 35%. В целом прогноз на текущий год составляет 180 тыс. контейнеров ДФЭ.

Запланирована реализация проекта по строительству дополнительной площадки многофункционального грузоперевалочного терминала Dostyk TransTerminal и специализированной техники на 3,2 млрд. тенге мощностью 160 тыс. контейнеров ДФЭ в год с созданием 50 рабочих мест.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью таможенного поста «Алаколь», действующей схемой перемещения грузовых транспортных средств и ходом модернизации пункта пропуска.

В рамках модернизации будут внедрены технологии контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств, а также связи, передачи и обмена данных.

В целом будет увеличена пропускная способность с 200-250 грузовых автомобилей в сутки до 1000. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце сентября. 

Бектенов поручил держать на контроле дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала и наращивание мощностей инфраструктуры для удовлетворения растущего грузопотока.

За последний год двусторонний товарооборот между КНР и Казахстаном увеличился на 30%, достигнув $31,5 млрд. Упрощение таможенных процедур придаст импульс дальнейшему укреплению позиции Казахстана как ключевого транзитного транспортного коридора в регионе.

Отмечено, что современные цифровые решения, такие как Cross-Docking, доказавшие свою эффективность, должны быть масштабированы в других регионах.

«Как отметил глава государства, для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать наши конкурентные преимущества. У нас есть все условия для превращения Казахстана в один из ключевых транзитных хабов Евразии. Мы говорим, что у Казахстана нет выхода к морю, но Китай – это наш океан. Здесь мы должны сконцентрировать усилия и обеспечить бесшовный проход. Транзитный коридор мы развиваем очень активно: есть договоренности с нашими азербайджанскими, грузинскими коллегами. Дальше тоже будем работать. Расширение железнодорожного сообщения «Достык-Мойынты» придаст новый импульс. Мы видим, что бизнес готов к расширению, есть еще желающие, которые готовы вкладываться. Все это позволит в разы увеличить объем транзитного груза», — подчеркнул Олжас Бектенов.
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