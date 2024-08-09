Бектенов: Страны ЦА и Япония обладают огромным потенциалом для расширения сотрудничества

Правительство
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Дана Аменова
Корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в бизнес-форуме Диалога «Центральная Азия + Япония», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба правительства

На площадке форума собрались более 450 представителей делегаций стран центральноазиатского региона и Японии.

Деловые круги Японии представлены руководством и менеджерами таких крупных компаний как Toyota Tsusho Corporation, Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd., Mitsui & Co., Ltd, от экспертного сообщества участие приняли научные сотрудники отраслевых вузов и другие.

Были обсуждены перспективы укрепления экономических связей и расширения взаимодействия, в том числе в сфере цифровизации, транспортно-логистической отрасли, АПК, секторе тяжелой промышленности и др. Глава Правительства Олжас Бектенов в приветственной речи обозначил ключевые направления для наращивания многостороннего сотрудничества.

«Япония по праву считается одним из экономических и технологических лидеров глобального масштаба. Продукция японских компаний славится своим качеством, надежностью и инновационностью. Страна неизменно находится в авангарде прогресса, внося неоценимый вклад в улучшение качества жизни людей по всему миру. В свою очередь, Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и всеми условиями для всестороннего сотрудничества. Считаю, что страны нашего региона и Япония обладают огромным потенциалом для поступательного расширения сотрудничества. Реализация транснациональных проектов с участием японских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона. Сегодняшние продуктивные переговоры призваны вывести наше многоплановое партнерство на качественно новый уровень», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на взаимодействии Центральной Азии и Японии в области трансферта передовых технологий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В данном направлении отмечена возможность создания совместных инновационных кластеров, технопарков и инкубаторов.

В центральноазиатском регионе на сегодня создается уникальная IT-экосистема, позволяющая существенно модернизировать сектор государственного управления, финтех индустрию и электронную коммерцию.

В этой связи сотрудничество стран ЦА с Японией в вопросах внедрения технологий искусственного интеллекта, строительства дата-центров, обеспечения кибербезопасности может быть плодотворным для всех сторон, подчеркнул Глава Правительства Олжас Бектенов. Интерес также вызывают и применяемые в Японии агротехнологии, базирующиеся на ИИ, робототехнике и других передовых достижениях науки.

 Для наращивания взаимодействия в финансовом секторе и углубления межрегионального партнерства значительный вклад может внести потенциальное сотрудничество международного финансового центра Астаны и Токийской фондовой биржи.

Внимание было уделено расширению партнерства в освоении месторождений редкоземельных металлов и реализации совместных проектов в транспортно-логистической отрасли. Транзитный потенциал Центральной Азии с выходами на Север, Юг, Восток и Запад открывает большие возможности для японского экспорта и импорта.

На бизнес-форуме также выступили председатель правления KAZAKH INVEST Ержан Елекеев, председатель Совета директоров Marubeni Corporation Фумия Кокубу и другие. Итогом бизнес-форума в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» станет подписание документов по реализации совместных проектов, призванных вывести многоплановое партнерство на новый уровень.

#сотрудничество #Япония #Центральная Азия #Бектенов

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