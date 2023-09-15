Бесбармак и «казахстанское рафаэлло»

По данным опросов наших туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бесбармақ или «мясо по-казахски». Его пода­ют во всех городах и местах отдыха страны. В зависимости от вкусовых предпочтений туристов бесбармақ подается с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казах­стана можно отведать рыбный «фишбармак».

На втором месте – бауырсак. В каждом регионе страны есть свой уникальный рецепт этого мучного изделия. А его разновидность «ши бауырсак» туристы часто забирают с собой в качестве сувенирной продукции, ведь его очень удобно перевозить.

Почетное третье место за қазы – домашней колбасой из перченого и соленого мяса, срезанного с ребер коня. Зачастую подается вместе с мясом по-казахски.

Далее следуют национальные сладости – жент и қызыл ірімшік. Многие предприниматели предлагают туристам приобрести эти десерты в виде сувениров в небольших красивых подарочных наборах.

Қызыл ірімшік – это сладкий творог. В шутку это блюдо называют «казахстанским рафаэлло». Оно готовится из творога с добавлением различных сладких ингредиентов.

– Большой популярностью, как в качестве продукта для потреб­ления, так и в качестве сувенира, пользуется казахстанский шоколад. К числу настоящих ценителей нашей национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ, – отметила официальный представитель Министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева.

Как мы знаем, совсем недавно сфера туризма была повышена в своем ранге и теперь у нас есть специализированное министерство, которое, будем надеяться, выведет важную отрасль на передовые позиции, ведь, как отметил в Послании народу Глава государства, потенциал для этого есть, и его можно использовать, реализовав прорывные проекты.

К слову, в сфере туризма не так давно одобрены 29 заявок на частичное возмещение затрат на общую сумму 480 млн тенге в рамках мер государственной поддерж­ки предпринимателей. Деньги идут на строительство и реконструкцию объектов – туристских и придорожного сервиса, покупку автобусов и оборудования для горнолыжных курортов.

Напомним, что с начала прошлого года в Казахстане действуют семь новых мер господдержки предпринимателей в сфере туризма, среди которых – частичное возмещение определенных затрат. Так, за строительство и реконструкцию туробъектов субъекту предпринимательства возмещаются 10% его затрат. Столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и т. д.). За приобретение автобусов на восемь и более посадочных мест предусмотрена компенсация в размере 25%. В таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 000 тенге в месяц).