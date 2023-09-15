Бесбармак и «казахстанское рафаэлло»

Свежий выпуск
68
Кошкарбек Тусипов

Отечественные туроператоры назвали пять самых популярных национальных блюд среди иностранцев.

фото МТС

По данным опросов наших туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бесбармақ или «мясо по-казахски». Его пода­ют во всех городах и местах отдыха страны. В зависимости от вкусовых предпочтений туристов бесбармақ подается с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казах­стана можно отведать рыбный «фишбармак».

На втором месте – бауырсак. В каждом регионе страны есть свой уникальный рецепт этого мучного изделия. А его разновидность «ши бауырсак» туристы часто забирают с собой в качестве сувенирной продукции, ведь его очень удобно перевозить.

Почетное третье место за қазы – домашней колбасой из перченого и соленого мяса, срезанного с ребер коня. Зачастую подается вместе с мясом по-казахски.

Далее следуют национальные сладости – жент и қызыл ірімшік. Многие предприниматели предлагают туристам приобрести эти десерты в виде сувениров в небольших красивых подарочных наборах.

Қызыл ірімшік – это сладкий творог. В шутку это блюдо называют «казахстанским рафаэлло». Оно готовится из творога с добавлением различных сладких ингредиентов.

– Большой популярностью, как в качестве продукта для потреб­ления, так и в качестве сувенира, пользуется казахстанский шоколад. К числу настоящих ценителей нашей национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ, – отметила официальный представитель Министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева.

Как мы знаем, совсем недавно сфера туризма была повышена в своем ранге и теперь у нас есть специализированное министерство, которое, будем надеяться, выведет важную отрасль на передовые позиции, ведь, как отметил в Послании народу Глава государства, потенциал для этого есть, и его можно использовать, реализовав прорывные проекты.

К слову, в сфере туризма не так давно одобрены 29 заявок на частичное возмещение затрат на общую сумму 480 млн тенге в рамках мер государственной поддерж­ки предпринимателей. Деньги идут на строительство и реконструкцию объектов – туристских и придорожного сервиса, покупку автобусов и оборудования для горнолыжных курортов.

Напомним, что с начала прошлого года в Казахстане действуют семь новых мер господдержки предпринимателей в сфере туризма, среди которых – частичное возмещение определенных затрат. Так, за строительство и реконструкцию туробъектов субъекту предпринимательства возмещаются 10% его затрат. Столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и т. д.). За приобретение автобусов на восемь и более посадочных мест предусмотрена компенсация в размере 25%. В таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 000 тенге в месяц).

#туризм #иностранцы #туроператоры #национальные блюда

Популярное

Все
В Семее выбрали самую красивую девушку
В объективе – животные
Его страстью был футбол
Нет границ – только препятствия
На поле встретились роботы
Сколько лет Уральску?
Долгие годы жили и не вникали
Маленькие шаги к большим целям
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
По пути предков
Главное – свое!
Пример служения народу
Неожиданная перспектива «Береке»
Получили бесценный опыт
Бесбармак и «казахстанское рафаэлло»
Фантасмагории Гули
«Для меня Родина – камертон...»
Дети под защитой закона
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600 человек
Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду

Читайте также

Дети под защитой закона
Эффективный задел
Запасы на зиму
Газопровод – невидимка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]