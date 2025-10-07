Беспилотный робо-мобиль патрулирует улицы Майами

Транспорт,США,Технологии
94
Айман Аманжолова
Айман Аманжолова

Благодаря искусственному интеллекту и технологиям автономного вождения, новый роботизированный автомобиль PUG способен патрулировать районы с высоким уровнем преступности и передавать собранные данные в командные центры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Policing Lab

Лаборатория Policing Lab совместно с шерифом округа Майами-Дейд представили Police Unmanned Ground Patrol Partner - «Наземного автономного партнера полиции», или просто PUG. Его уже назвали «первым в стране полностью автономным патрульным автомобилем».

В Policing Lab не раскрывают многих технических подробностей, но известно, что PUG создан на базе Ford Police Interceptor Utility и оснащен системой автономного вождения от Perrone Robotics. Это позволяет машине самостоятельно патрулировать районы с повышенной преступностью, служа видимым сдерживающим фактором.

Главное же, что PUG - это мобильная система наблюдения. Он оборудован набором камер, тепловизором, системой распознавания автомобильных номеров и даже дрон-установкой. Все это обеспечивает передачу данных в реальном времени и мгновенные уведомления при обнаружении определенных номеров - например, угнанных автомобилей. В таких случаях система может вызывать офицеров на место происшествия.

Пилотная программа PUG продлится один год. Ее цели - повысить скорость реагирования, укрепить превентивный эффект, улучшить безопасность офицеров и повысить доверие общества к полиции.

Останется ли PUG настоящим прорывом или окажется просто хорошо поставленным экспериментом - покажет время.

#полиция #США #патруль #робокоп

