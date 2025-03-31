Бесплатные лекарства не выдавали свыше 700 пациентам в ЗКО
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Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры региона, сообщает Kazpravda.kz
Прокуратура Акжаикского района Западно-Казахстанской области проанализировала вопросы обеспечения медикаментами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощью в деятельности Акжаикской районной больницы
Так, были выявлены факты непредоставления лекарственных средств нуждающимся людям.
В частности, более 700 пациентам, состоящим на диспансерном учете с различными диагнозами, не выдавались бесплатные лекарства.
Мерами надзорного органа организовали бесперебойное обеспечение препаратами и направили заявку на их дополнительное приобретение.