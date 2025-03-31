Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Акжаикского района Западно-Казахстанской области проанализировала вопросы обеспечения медикаментами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощью в деятельности Акжаикской районной больницы

Так, были выявлены факты непредоставления лекарственных средств нуждающимся людям.

В частности, более 700 пациентам, состоящим на диспансерном учете с различными диагнозами, не выдавались бесплатные лекарства.

Мерами надзорного органа организовали бесперебойное обеспечение препаратами и направили заявку на их дополнительное приобретение.