Бесплатный скрининг легких можно пройти в онкоцентрах Казахстана

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который ежегодно отмечается 1 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 по 3 августа государственные онкоцентры Казахстана приглашают казахстанцев на Дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который ежегодно отмечается 1 августа.

В рамках Дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок.

Рак легкого является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3 500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение.

Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ легких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.

Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:

- Быстрая утомляемость, которой раньше не было;
- Дискомфорт в грудной клетке;
- Плохая переносимость физических нагрузок;
- Постоянный сухой кашель;
- Боли в грудной клетке;
- Одышка;
- В некоторых случаях кровохарканье.

Прием будет проходить в 20-ти государственных онкоцентрах бесплатно. 

#онкология #скрининг #легкие

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