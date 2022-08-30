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Без формализма и двойных стандартов
Юлия Миленькая

Ведущие отечественные ученые и эксперты в области гуманитарных наук уверены, что предложенная Президентом
Касым-Жомартом Токаевым идея построения Нового Казахстана в условиях глобальной турбулентности и трансформации мирового порядка, непростого этапа социального развития нашего общества требует соответствующего правового обеспечения.

– По истечении 30 лет суверенного существования Казахстан, будучи государством «позднего старта», в силу сложившихся исторических обстоятельств относится к группе стран «третьей волны модернизации», – отметил генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения, академик НАН РК Серик Сейдуманов во время выступления в Алматы на заседании «круглого стола» по теме конституционной модернизации.

По его словам, сегодня Казах­стан вступает в новый этап свое­го независимого развития, разрабатывая концепт Второй республики. Перед страной стоят задачи в отношении углубления суверенитета. Ведь нерешенность системных проблем второго этапа, как показывает опыт некоторых стран «поздней модернизации», например, ряда государств арабского мира, может привести к катастрофическим сценариям развития с кардинальной сменой элит, деструктивной трансформацией государственных институтов, деградацией экономической жизни и маргинализацией культурных ценностей.

– Прошедший в странах «третьей волны модернизации» этап первоначального накопления капитала приводит страны к экономическим диспропорциям, рождающим кардинальное социальное расслоение, способное взорвать стабильные прежде системы, – подчеркнул Серик Турарович. – Повсюду в современном мире происходит пересмотр ресурсов развития стран, от прежней ориентации на природную ренту к интенсивным разработкам «умных технологий», что приводит к существенному разрыву между странами «продюсерами технологий» и их потребителями. Межэтническое и межконфессиональное равновесие, баланс прав личности и безопасности государств в ряде стран подвергается нарушению, что грозит коллапсом системообразующих основ государственности.

Перечислив все эти вызовы, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения отметил, что мы все и в нашей стране наблюдаем целый ряд «латентных процессов» того же порядка, которые нуждаются в объективной оценке и разработке необходимых технологий. Законодательное определение рамок таких актуальных проблем, как социальное неравенство, снижение уровня и качества жизни населения, межрегиональные диспропорции, являются главными в повестке дня нашей страны.

– Думается, в своем очередном Послании народу Казах­стана наш Президент заострит внимание всех ветвей власти на данных проблемах. В этом плане концептуализация, в том числе правовая, Нового Казахстана становится важнейшим направлением исследовательских усилий ученых Академии наук, – сказал Серик Сейдуманов. – Государственный статус и первоочередные задачи дальнейшего укрепления государственности Казахстана являются краеугольным камнем нашей работы. Полагаем, что здесь необходимы переход к транспарентным и оптимальным для всего общества решениям, демократизации и адаптации новых институтов общественного контроля над чиновничьим аппаратом государства, разработка и внедрение на деле инструментов «слышащего государства», его дебюрократизация, преодоление формализма, а то и корыстолюбия в решениях отдельных чиновников.

Солидарны с таким мнением были и другие участники заседания. Но каждый выступаю­щий также сделал акцент на отдельных важных моментах. Так, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения, доктор философских наук, профессор Рустем Кадыржанов уверен, что обновленная Конституция должна открыть дорогу президентскому правлению с сильным Парламентом.

– День Конституции является важным государственным праздником Казахстана. Приняв Конституцию в 1995 году, наша страна на ее основе проделала большой путь в модернизации экономики и социально-политической системы, укреплении суверенитета и независимости, – сказал Рустем Кадыржанов. – За эти годы в Казахстане создан крепкий экономический фундамент, страна стала одним из лидеров на постсоветском пространстве, авторитетным членом международного сообщества.

Главный эксперт РГУ «Қоғам­дық келісім» Гульмира Билялова отметила важность развития политического сознания молодежи. Она предлагает организацию республиканского проекта, задачами которого должны стать развитие политического сознания, рост культурно-просве­тительского уровня граждан страны.

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