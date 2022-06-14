Без «ириса» и «барбариса»

Шымкентский филиал кондитерской фабрики АО «ЛОТТЕ Рахат» приостановил работу.

На такой шаг предприятие пошло вынужденно из-за дефицита сахара. Вернее, полного его отсутствия. Еще в марте фабрика столкнулась с нехваткой сырья, без которого выпуск сладкой продукции невозможен.

Тогда в акимате Шымкента заявили: сахар в городе есть, и его запасы регулярно пополняются. А тех, кто хочет нажиться на ситуации и продать товар подороже, специалисты департамента Агентства по защите и развитию конкуренции установили и даже публично наказали, обязав выплатить бюджету от трех до пяти процентов от суммы незаконно полученного дохода.

Правда, сахара от этого в городе больше не стало, да и цены на него продолжили рост. Сейчас даже в социальных магазинах он отпускается по 480 тенге за кило. А во всех других торговых точках, будь то маленькие магазинчики у дома или супермаркеты, купить его практически невозможно. В регионе вслед за клубникой поспела вишня, и это только подстегнуло спрос на «сладкий песок».

В минувшие выходные на самом популярном рынке города – Верхнем – ведро вишни отдавали за 2 тыс. тенге. Такой низкой цены давно уже не было. Что сказалось на ее падении – отсутствие сахара или большой урожай ягод – сказать сложно. А вот остановка кондитерской фабрики однозначно связана с дефицитом «сладкого песка». Сначала на предприятии отказались от выпуска кондитерских изделий с высоким содержанием сахара, включая пользующиеся большим спросом «ириски» и «барбариски», а сейчас работу приостановили до июля.

К середине лета здесь ждут поступления сахара, надеясь, что новой партии хватит надолго с учетом переориентации производства на выпуск шоколада и других менее сахаросодержащих сладостей.