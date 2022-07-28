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Без лекарств не останемся
Юлия Миленькая

На сегодня среди заболевших коронавирусной инфекцией в основном отмечается легкое бессимптомное течение болезни с коротким инкубационным периодом от 2 до 14 дней. Пациенты, как правило, жалуются на лихорадку, выраженную общую слабость, сильные головные боли.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. Он сообщил, что в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией организации первичной медико-санитарной помощи работают в штатном режиме с обеспечением работы фильтр-кабинетов, с соблюдением санитарно-дезинфекционного и эпидемиологичес­кого режимов. На лабораторном уровне получают лечение свыше 93% пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» из 20 тыс. заболевших.

Он также отметил, что для своевременного оказания медицинской помощи на уровне ПМСП организованы 2 380 мобильных бригад по наблюдению за больными с КВИ. Из них более 1 000 – на селе. При выезде на дом к пациенту с признаками острой респираторной инфекции проводятся заборы образцов биологических материалов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, назначаются лекарственные средства в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения. При необходимости лекарства доставляются пациенту на дом.

– По состоянию на 27 июля стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 18 медицинских организаций с мощнос­тью 4 505 коек. Занятость коек составляет 30%. Госпитализированы с КВИ 1 342 пациента. Вместе с тем в резерве имеется более 20 тысяч инфекционных коек в 138 медицинских организациях, – отметил Вячеслав Дудник.

Наиболее высокая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, Кызылординской области, Алматы. Из всех госпитализированных в реанимациях находятся 3%. В прошлом году этот показатель составлял 7%. Всего в отделении реанимации 43 пациента. Из них наибольшее количество в Нур-Султане (24 человека).

По словам вице-министра здравоохранения, количество невакцинированных пациентов в реанимации составляет 77%. На аппаратах ИВЛ находятся семь человек. Это люди пожилого возраста, но есть и один ребенок в возрасте до года.

В целом из числа пациентов на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией дети до 18 лет составляют 36%. Кстати, среди заболевших преобладают женщины, более двух сотен из них – беременны.

Отметил спикер и то, что в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне организовано обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией жаропонижающими, нестероидными препаратами, противовоспалительными средствами и антикоагулянтами. Препаратов в стране достаточно. Только в медицинские организации их поставили на примерную сумму в 2 млрд тенге. При этом в организациях первичной медико-санитарной помощи в наличии есть запасы лекарственных средств на 1 млрд 200 млн тенге.

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что на сегодняшний день в Казах­стане имеется около 1,5 млн доз вакцин. Из них 180 тыс. – QazVac, чуть больше 1,2 млн – Sinopharm и около 55 тыс. вакцин – Pfizer.

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