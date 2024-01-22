Без права на ошибку

...Отделение саперной бригады в легких доспехах крадется по минному полю. Двое миноискателями, как рентгеном, просвечивают снег и почву под ним на несколько десятков сантиметров вглубь. Еще двое прощупывают все, что под ногами, механическими зондами с иглами, способными многое «рассказать» опытному саперу. Щуп, кстати, до сих пор трудно чем-либо заменить, так как любой сложный миноискатель – штука капризная. В каких-то условиях он может плохо работать, а в каких-то может и отказать вовсе. Вдруг один из бойцов останавливается, подает короткую команду – и все замирают. Началась работа.

– Главная задача инженерных войск – обеспечить эффективное продвижение армии, – рассказывает командир войсковой части 58012 подполковник Толеген Назаров. – Это своего рода авангард, который в полевых условиях разворачивает мосты на переправах, прокладывает проходы в минных полях, подготавливает маршруты движения для войск, обнаруживает и обезвреживает взрывоопасные боеприпасы. Всего одна пропущенная мина может повлечь потери в рядах солдат, нарушить строй и выдать врагу местоположение, а потому у военных инженеров нет права на ошибку.

...Один из бойцов преклоняет колено, как перед неведомым идолом, и начинает производить только ему понятный обряд. Через какое-то, но не больше чем предписано нормативами время боец достает из колчана метку с литерой «М»: он нашел и определил взрывное устройство как противотанковую мину. Для пехоты она, в принципе, не представляет опасности, а для опытного сапера тем более, но по знаку бойца остальные участники рейда отходят на почтительное расстояние и залегают. Совершаю­щий свой обряд боец достает саперную кошку и хирургически выверенными движениями цепляет ее к боеприпасу, затем, как танцор, словно на цыпочках, отходит к своим, по пути стравливая тонкий трал.

– На самом деле любая мина может иметь под собою сюрприз, – объясняет сержант второго уровня Аскар Алибек. – Нередки случаи, когда под противотанковой миной, да и в придачу к любому другому взрывному устройству, заложен «подарочек» именно для неопытного сапера. Поэтому в любом случае, даже обезвредив, нельзя просто так сдвигать ее хоть на миллиметр. Лучше использовать кошку. И надежнее, и протокол по технике безопасности не нарушается.

Боец дергает трал, кошка сдвигает мину – хлопок, а за ним клубы дыма, в нашем случае – от дымовой шашки. В боевых условиях все могло бы сложиться иначе, если бы не профессиональная выучка защитников Родины.

Кто из гражданских мог поду­мать, что в XXI веке такой, казалось бы, средневековый инст­румент, как саперная кошка, может оказаться незаменимым при выполнении задач по разминированию? На деле же это не просто неотъемлемый атрибут специа­листа инженерных войск, но и мультифункциональное средство, оказывающееся полезным в условиях, с которыми не всегда способны справиться даже суперсовременные роботизированные механизмы. А с учетом дороговизны сложной техники, ее габаритов и возможности использовать в реальных боевых действиях штатный складной «мысық», который можно взять куда угодно, при правильном использовании способен cберечь многие жизни и здоровье не только военнослужащих, но и мирного населения.

– Кошка в боевых условиях – незаменимый инструмент, – уточняет Аскар Алибек. – Каждый боец инженерных войск должен ею владеть, по крайней мере на уровне нормативов. Да и пехота ее часто использует. Если нет штатной, будут мастерить из подручных материалов. В боевых условиях любой предмет может скрывать опасность, а тем более тот, что противник оставляет в качестве приманки у тебя на виду. Кошкой можно срывать и проверять растяжки, двигать предметы – в нашем случае все, что вызывает хоть каплю сомнения. Наши «коллеги» с другой стороны способны минировать все, на что упадет глаз, включая детские игрушки. Или, наоборот, вроде все на вид хорошо, но протащи кошку на всякий случай, а потом еще раз проверь.

На самом деле в нашей армии есть практически последние технические разработки, включая робототехнику. У инженерных войск в наличии суперсовременные роботы немецких производителей стоимостью за триста миллионов тенге. Они управляются оператором на расстоянии до километра. При этом управление происходит, с точки зрения специалиста, как в компьютерной игре, но с соблюдением всех законов физики. Само устройство весит 380 кг. Батарея рассчитана на четыре часа непрерывной работы, телескопическая система выдвигается на два метра, а дополнительный привод манипулятора может вращаться в любую сторону еще на полметра. Робот оснащен дополнительными приводами и манипуляторами, применение которых может быть обусловлено теми или иными факторами. Он может бить стекло, использовать разного рода магниты, резать, гнуть, захватывать...

Подобного типа роботов в Казахстане порядка десяти. Они использовались при ликвидации последствий детонации боепрепасов на складах города Арыса и готовы в любой момент оказаться в нужном месте.

В день пресс-тура военнослужащие инженерных войск презентовали журналистам и новую модульную казарму на территории части. Ее проектирование, моделирование и строительство произвели в рекордные сроки. При этом модульная конструкция типовой казармы может быть неоднократно разобранной и собранной в другом месте и также в короткий срок – от двух недель до месяца, в зависимости от времени года и обеспеченнос­ти персоналом.

Надо отметить, что современные модульные казармы – это не временные конструкции, а полноценный комплекс всех необходимых удобств для солдат и офицеров, включающий в себя тренажерный зал, классы для обучения, теплые санузлы и душевые комнаты, а также комнаты отдыха и отдельные помещения для офицеров.

– Я в этой казарме живу первый день, и мне здесь комфортно, – рассказывает боец срочной службы части 58012 Мансур Хайрулла. – Сам я из Алматинской области, служу с октября прошлого года. В армию пошел по своему желанию и ни разу об этом не пожалел. У меня отец служил и его старший брат – во времена СССР. Кроме боевых навыков и качеств, которыми должен обладать каждый мужчина, – стрельба, дисцип­лина, выносливость, мы здесь овладеваем профессия­ми. Они, конечно, пригодятся в граж­данской жизни, но я думаю после службы продолжить обу­чение в Военном институте сухопутных войск, чтобы потом, уже офицером, вернуться в родную часть.

Это достойная мечта солдата.

Реальная служба нынешних призывников разительно отличается от того, что было еще пару десятилетий назад. Сегодня служить в армии – не только долг и доблесть, но и почет. Далеко не каждому выпадает эта возможность, ведь современный военнослужащий – надежда и опора нашей страны, продолжатель славных традиций.

Для ознакомления с воинской службой в частях и воинских под­разделениях по всему Казахстану проходят дни открытых дверей, чтобы каждый казахстанец, как и родители будущих защитников Родины, мог убедиться в открытос­ти и безопасности армии. Так, в части 58012 вместе с журналистами побывали школьники города Конаева. В такие моменты ребята взрослеют, они задумываются о серьезных вещах, учатся мечтать и планировать свою жизнь. А взрослым надо поддержать их, оправдать ожидания, научить защищать Родину.