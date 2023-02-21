Без срока давности

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Валентина Мелехова

Серию тяжких преступлений, совершенных в былые годы, раскрыли костанайские полицейские.

Одно из них считалось «глухарем» на протяжении 12 лет. Виновным, как выяснилось, оказался ранее судимый 64-летний житель областного центра.

В 2011 году им было совершено дерзкое разбойное нападение в Житикаре. Проникнув в один из частных домов, мужчина угрожал хозяйке обрезом охотничьего ружья, при этом для убедительнос­ти дважды выстрелил в потолок. Однако хозяйка оказалась не из робкого десятка и дала разбойнику отпор. Застигнутый врасплох, тот испугался и убежал.

Тогда оперативно установить подозреваемого не удалось, и это преступление на протяжении многих лет оставалось нерас­крытым. Однако спустя 12 лет преступника нашли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Еще одно преступление, не раскрытое по горячим следам, было совершено в декабре прошлого года в селе Мичурино Костанайского района двумя мужчинами в маске. Они ворвались в дом одинокого пенсионера, связали его и похитили 270 тыс. тенге. И лишь спустя два месяца полицейским удалось выйти на след ранее судимых 36-летних жителей Костаная.

Разбойное нападение, совершенное в Аркалыке, можно назвать самым свежим. 23 января 2023 года мужчина, угрожая ножом кассиру микрокредитной организации, завладел деньгами в общей сумме 29 тыс. тенге. Понадобился почти месяц, чтобы задержать подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. В ходе обыска у него был найден нож. Потерпевшие и свидетели опознали в нем нападавшего.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 192 «Разбой», подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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