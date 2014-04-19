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Конкурсы
19 апреля 2014 г. 1:00
296
Конкурсы на 19.04.2014 -
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02:30
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
01:30
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
03:00
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
00:00
Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, которая проходит в китайском Чэнду
00:30
120 миллионов тенге выманила мошенница за изгнание демонов
01:00
На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел
02:00
В управлении здравоохранения Туркестанской области говорят, что срочно требуется 258 врачей, чтобы закрыть вакансии в лечебных учреждениях региона
03:30
Казахстанско-афганские отношения могут выйти на новый этап развития
01:30
Встречаемся в библиотеке!
08:10
13 сотрудников оскандалившегося центра спецсоцуслуг в Караганде отстранены от работы
00:00
Обещанного три года ждут
00:00
Достучаться до власть имущих
11:40
Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы
08:27
Пожар в многоэтажке Алматы: погибла женщина, четверо детей находятся в реанимации
08:19
Причина отравления пока неизвестна – Минздрав о ЧП с детьми в Карагандинской области
01:00
Как меняются села и города
02:00
Шевелите мозгами!
00:40
Вспоминая жизнь поэта
03:00
Ученый и гражданин
01:00
Вода сквозь асфальт
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
26 июля 2023 г. 1:00
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
26 июля 2023 г. 0:05
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
26 июля 2023 г. 2:30
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
26 июля 2023 г. 0:30
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
26 июля 2023 г. 12:12
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
26 июля 2023 г. 4:00
В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
26 июля 2023 г. 3:30
Требования к маркировке молока и молочной продукции станут жестче
26 июля 2023 г. 8:40
Месси оформил первый дубль за "Интер Майами"
27 июля 2023 г. 0:00
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
26 июля 2023 г. 18:51
Женщина едва не сбросилась с моста из-за приговора сыну в Астане
27 июля 2023 г. 18:17
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
28 июля 2023 г. 20:36
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
14 июля 2023 г. 10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
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