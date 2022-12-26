Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки

Выполнение ряда простых правил позволит казахстанцам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу.
Пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее - нанести серьезный вред здоровью человека. В этой связи в МВД призвали казахстанцев соблюдать правила их использования, передает корреспондент Kazpravda.kz.
О правилах использования пиротехники напомнил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев.
По его словам, покупать пиротехнические изделия нужно исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.
При покупке петард, фейерверков, бенгальских огней необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. К слову, по словам спикера, для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на государственном и русском языках, при ознакомлении с инструкцией обязательно нужно обратить внимание на срок ее хранения. Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.
При применении пиротехнических изделий необходимо:
- выбрать место для фейерверка - это может быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев и построек;
- внимательно осмотреть выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин и других строений;
- согласно инструкции к пиротехническим изделиям, прочно установить его для показа;
- зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны;
- соблюдать безопасную зону - в зависимости от класса радиус опасной зоны составляет от 0,5 м до 30 метров.
Запрещается эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению.
Нельзя применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений, на открытых территориях в момент скопления людей.
Запрещено также использовать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 50 м от любых строений, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.
«При сильном ветре запрещается запускать фейерверки, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза. Запрещено также запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов, наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля, использовать несертифицированные, поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности, равно как и хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня. Нельзя разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре, направлять пиротехнические изделия на людей и животных, применять детям без присутствия взрослых, использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними», - отметил спикер.
Выполнение этих простых правил позволит, по его словам, казахстанцам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу.