Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки

Выполнение ряда простых правил позволит казахстанцам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу.

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Пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее - нанести серьезный вред здоровью человека. В этой связи в МВД призвали казахстанцев соблюдать правила их использования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

О правилах использования пиротехники напомнил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев.

По его словам, покупать пиротехнические изделия нужно исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

При покупке петард, фейерверков, бенгальских огней необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. К слову, по словам спикера, для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на государственном и русском языках, при ознакомлении с инструкцией обязательно нужно обратить внимание на срок ее хранения. Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.

При применении пиротехнических изделий необходимо:

- выбрать место для фейерверка - это может быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев и построек;

- внимательно осмотреть выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин и других строений;

- согласно инструкции к пиротехническим изделиям, прочно установить его для показа;

- зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны;

- соблюдать безопасную зону - в зависимости от класса радиус опасной зоны составляет от 0,5 м до 30 метров.

Запрещается эксплуатация пиротехнических изделий не по назначению.

Нельзя применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений, на открытых территориях в момент скопления людей.

Запрещено также использовать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 50 м от любых строений, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.

«При сильном ветре запрещается запускать фейерверки, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза. Запрещено также запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов, наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля, использовать несертифицированные, поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности, равно как и хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня. Нельзя разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре, направлять пиротехнические изделия на людей и животных, применять детям без присутствия взрослых, использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними», - отметил спикер.

Выполнение этих простых правил позволит, по его словам, казахстанцам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу.