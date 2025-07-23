Безопасность начинается с профилактики

Время местное
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкент усиливает санитарные и ветеринарные меры ради здоровья горожан

фото из архива "КП"

Ситуация стабильная и контролируемая

В условиях стремительного роста мегаполиса и плотного сосуществования человека с природой санитарная безопас­ность и биозащита становятся одними из важнейших направлений в системе здравоохранения города. В Шымкенте реализуется комплексная программа, нап­равленная на охрану здо­ровья населения, предупреждение распространения инфекций и защиту городской среды от угроз, связанных с животными, насекомыми и грызунами.

По информации заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, на территории города зарегистрированы восемь захоронений сибирской язвы и девять биотермических скотомогильников. Все объекты прошли оформление в соответствии с ветеринарными требованиями и имеют государственные акты. Это означает, что захоронения не представляют опасности для окружающей среды и здоровья населения.

– Контроль над скотомогильниками – это не просто формальность, а серьезная мера предупреждения, – отметил Сарсен Куранбек. – Неправильно оборудованные захоронения могут привести к трагическим последствиям – от заражения почвы до вспышек опасных заболеваний, таких как сибирская язва. В Шымкенте ситуация стабильная и контролируемая. И это результат системной и ответственной работы соответствующих служб.

Своего рода защитой на опережение является проведение противоклещевых и дезинсекционных мероприятий. Традиционно по весне в городе стартуют масштабные энзоотические мероприятия, направленные на борьбу с болезнями животных, которые постоянно или часто встречаются на территории города и в его окрестностях. Эти меры особенно важны в преддверии лета, когда возрастает риск вспышек трансмиссивных инфекций и население проводит больше времени на открытом воздухе.

Кровососущие паразиты могут быть переносчиками опасных инфекций, включая крымскую геморрагическую лихорадку. В 2024-м было зарегистрировано пять подоз­рительных случаев, из них два лабораторно подтверждены. Один из пациентов, к сожалению, скончался. Более 3 000 человек обратились в прошлом году за медицинской помощью после укусов, что подчеркивает важность системного подхода.

Противоклещевые мероприятия охватывают свыше 152 тыс. сельскохозяйственных животных, 2,3 млн кв. м помещений и примерно столько же открытых городских территорий – парков, скверов, детских и спортивных площадок. Дезинсекционные мероприятия против комаров и других насекомых проведены на территории 14 крупных парков, 37 рек и каналов, десятков цветников и аллей.

Профилактика проводится не четыре, как раньше, а уже 10 раз в год. Это решение акима города, направленное на повышение санитарной защищенности в условиях потепления климата и роста численности вредоносных насекомых.

Не меньшую опасность для здоровья человека представляют грызуны. Эти носители лептоспироза, туляремии и других инфекций обитают вблизи водоемов и на стихийных свалках. Плановая дератизация проводится весной и осенью. Она включает обработку примерно 1,6 млн кв. м городских территорий, более 2 300 мусорных контейнеров и площадок. Такая профилактика позволяет сдерживать рост популяций грызунов и снижать риск заражения.

Гуманное отношение к животным

Гуманное регулирование численности бродячих животных тоже является одним из направлений работы по профилактике опасных инфекций. Городской центр временного содержания животных стал опорной точкой в этом процессе. В новом центре в поселке Актас предусмотрены семь павильонов для собак, один – для кошек, 74 карантинных места, а также помещения для вакцинации, стерилизации и хранения медикаментов.

Центр рассчитан на содержание порядка 1 500 животных. Работа ведется по гуманным стандартам: животные отлавливаются без причинения вреда, проходят осмотр, а при выявлении опасных или неизлечимых заболеваний подвергаются эвтаназии. С начала года отловлены 11 тыс. животных, более 10 тыс. из них были анестезированы по медицинским показаниям.

Отдельное внимание уделяется обязательной регистрации домашних животных. Это требование введено с сентября 2023 года. Учет идет через портал Kezekte.kz. Нарушения влекут за собой штрафы и административную ответственность. Сарсен Куранбек считает, что обязательная регистрация – это не только вопрос контроля, но и шаг к культуре ответственного содержания домашних питомцев.

Работа с зоозащитными организациями и волонтерами ведется в конструктивном ключе. В марте 2025 года совместно с ветеринарами из России и Испании была проведена акция по стерилизации 116 собак. Несмотря на спорные случаи, в частности гибель двух собак, сопровождавшуюся обвинения­ми в умышленном убийстве животных, лабораторные исследования не выявили следов отравления. Открытость ветеринарной службы и готовность к проверкам демонстрируют стремление к доверительному диалогу с обществом.

Статья 407-2 КоАП РК в Шымкенте активно работает. За жестокое обращение с животными в текущем году уже оштрафованы 32 человека. Один сотрудник питомника уволен и осужден за ненадлежащее обращение с животным. Эти меры говорят о том, что государство не только ужесточает контроль, но и четко реагирует на факты нарушений.

Профилактика болезней, борьба с переносчиками инфекций, гуманное регулирование численности животных – не просто забота ветслужб. Это вклад в общее благополучие, безопасность и спокойствие всех горожан. Только вместе – через профилактику, осознанность и сотрудничество – мы можем построить безопасный и здоровый город.

#Шымкент #дезинфекция #профилактика #насекомые

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