Безопасность прежде всего

В Министерстве внутренних дел прошло первое открытое заседание коллегии.

В заседании приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РК Канат Сейдгапбаров, заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК Алексей Калайчиди, исполняющий обязанности Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев, члены Общественного совета МВД РК, руководители всех служб центрального аппарата и территориальных департамен­тов, учебных заведений ведомства.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов остановился на криминогенной обстановке в стране и поделился результатами работы за первое полугодие текущего года.

– По многим видам преступлений регистрация в сравнении с прошлыми годами существенно снижается. Уменьшилось число разбоев на 25%, изнасилований – на 11%, вымогательств – на 12%, скотокрадств – на 23%. В то же время на состояние преступности повлияли январские события. Возросло число краж и грабежей, – сказал министр.

Самый высокий уровень краж наблюдается в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. По словам главы МВД, большинство преступлений совершается иногородними, не имеющими прописки. Это в итоге приводит к тому, что они остаются вне поля зрения полиции.

Между тем в Западно-Казахстанской области число краж выросло на 13%, а скотокрадств – на 26%. По мнению министра, это результат отсутствия профилактической работы в данном направлении. Глава МВД раскритиковал работу некоторых департаментов полиции, поручив начальникам провести точечную отработку.

– На фоне общего снижения краж возросло число мошенничеств. На них приходится треть всех имущественных преступлений. Почти половина – интернет-мошенничества. Поэтому устраняем условия, способствующие их совершению. По предложению МВД ужесточены Правила выдачи онлайн-кредитов, – подчерк­нул министр.

Что касается наиболее чувствительной проблемы для сельских жителей – скотокрадства, то, как отметил Марат Ахметжанов, с начала года в Алматинской области было похищено более 800 голов скота, Акмолинской и Жамбылской областях – более 500, Туркестанской области – около 400. Так, в Павлодарской области в этом году была задержана организованная преступная группа скотокрадов. Злоумышленники похитили около 170 голов крупного рогатого скота из Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, причинив многомиллионный ущерб сельским жителям.

В целом 70% похищенного скота – бесхозные. Они не только являются легкой добычей для преступников, но и представляют опасность для дорожного движения. Министр указал на необходимость скоординированных действий с местными исполнительными органами, организацию контроля за соб­людением правил выпаса скота.

Особое внимание в своем док­ладе Марат Ахметжанов уделил наркопреступности. По его словам, в этом году выявлено свыше 3,5 тыс. уголовных наркоправонарушений. Изъято более трех тонн наркотиков, в том числе 84 кг «синтетики». Ликвидирована 21 нарколаборатория. Пресечена деятельность трех ОПГ.

– Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, сегодня важны не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопас­ности у людей и самое главное – клиентоориентированность полицейских. Казахстанский полицейский должен воплощать в себе патриотизм, честность, открытость и готовность всегда прийти людям на помощь. Для этого необходимы кардинальные изменения в мышлении и образе действий. Поэтому МВД по согласованию с Главой государства приступило к разработке Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом, – сообщил глава МВД.

Он также отметил, что в документе будут предусмотрены лучшие наработанные практики, учтены запросы общества и передовой зарубежный опыт. В целом он направлен на комплексную и глубокую работу по устранению предпосылок правонарушений, формирование в обществе нулевой терпимости к нарушениям законности, переход к сервисной модели работы полиции и разграничение ответственности уполномоченных органов по профилактике правонарушений.

Законодательные поправки будут внесены и в сфере семейно-бытовых правонарушений. С начала года в полицию поступило 70 тыс. сообщений о насилии в быту. Из них 43 тыс. были «списаны», поскольку потерпевшие по приезде полиции отказывались от подачи заявлений.

Проблема связана также с ограничением полномочий полиции в этой сфере. Полицейские могут привлечь домашних тиранов к ответственности только при наличии заявления. Поэтому в обществе активно продвигается тезис криминализации деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев. Необходимо увеличить сроки админист­ративного ареста, а взамен предупреждения ввес­ти общественные работы. В отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, ввести квалифицирую­щий признак – «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях». Что касается возможности для примирения сторон, то она будет только в суде и всего один раз. Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы.

В ходе коллегии озвучены и результаты программы «Қорғау», разработанной для выявления злостных нарушителей правил дорожного движения. Сейчас данный проект функционирует в пяти городах страны. «Қорғау» позволил выявить и другую проблему. За короткое время задержаны 266 водителей, использовавших подложные номера. В итоге МВД инициировало ужесточение ответственности, и за использование подложных номеров водителям теперь грозит лишение прав на один год и адинистративный арест до пяти суток, сообщила пресс-служба ведомства.