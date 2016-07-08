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​Безопасность – прежде всего
Колонку новостей подготовил Далелхан ШАХАНОВ

Обучение в Вооруженных силах началось с мер безопасности. Оно проходит в виде лекционных занятий, затем теоретические знания проверяются на практике.

В воинских частях обучение военнослужащих требованиям безопасности строится с учетом занимаемых воинских должностей, квалификационных требований, специфики выполняемых задач, условий. При этом уделяется внимание особенностям эксплуатации вооружения и военной техники в соответствии с программами обучения, учебными планами и планами боевой подготовки. На занятиях по боевой подготовке при изучении каждой из дисциплин до военно­служащих доводятся требования безопасности, обеспечивается проверка их усвоения и выполнения в ходе занятия.

Поход в библиотеку

С целью патриотического и культурного воспитания военнослужащих личный состав Главного командования Национальной гвардии РК в рамках акции «Сердце Родины – Астана» посетил Библиотеку Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Лидера нации. Экскурсия в «храм знаний» прошла в рамках проводимой там праздничной декады «Дней открытых дверей», посвященной Дню Астаны, и в числе первых посетителей были офицеры и военнослужащие по контракту Национальной гвардии РК.

Согласно программе организаторов, гостям библиотеки показали экспозиции, приуроченные к Дню столицы, для них также подготовили музыкальную программу в исполнении Президентского оркестра.

– Для нас, военнослужащих Национальной гвардии, сегодняшнее мероприятие особенно важно, так как мы являемся хранителями безо­пасности Конституции и суверенитета нашей страны, – поделился полковник Куаныш Кожахметов. – Для людей военных независимость Казахстана – это не пустые слова.

Новобранцы – в строю

Завершен призыв граждан на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан. С 13 апреля по 30 июня было призвано около 15 000 граждан призывного возраста, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Завершив весеннюю призывную кампанию 2016 года, местные органы военного управления с 10 июля приступают к предварительному изучению призывников, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу осенью 2016 года. Изучение будет проводиться путем индивидуальных бесед с призывником, его родителями, а также с представителями администрации предприятий или учебного заведения, в котором он работает или учится. В ходе индивидуальных бесед уточняются сведения о моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, физического развития, общеобразовательной и специальной подготовке, семейном положении призывника, а также доводятся требования законодательства, регулирующие порядок призыва и прохождения воинской службы.

Призыв граждан был организован и проведен на основании Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также Указа Президента РК «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в апреле – июне и октябре – декабре 2016 года».

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