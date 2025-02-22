Бибисара Асаубаева проиграла пятичасовую партию против Александры Горячкиной

Сегодня в рамках четвертого тура казахстанка проведет партию с индийским гроссмейстером, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В Княжестве Монако проходит третий этап женского Гран-при ФИДЕ по шахматам, который продлится с 17 по 28 февраля 2025 года.

Казахстан на этом турнире представляет Бибисара Асаубаева.

В третьем туре казахстанская шахматистка сыграла против российского гроссмейстера Александры Горячкиной. Партия выдалась напряженной и продолжалась более пяти часов. Долгое время соперницы шли на равных, но в концовке Горячкина сумела склонить игру в свою пользу.

Сегодня в рамках четвертого тура Бибисара Асаубаева проведет партию с индийским гроссмейстером Харикой Дронавали.