Бибисара Асаубаева проиграла пятичасовую партию против Александры Горячкиной
0
Сегодня в рамках четвертого тура казахстанка проведет партию с индийским гроссмейстером, передает Kazpravda.kz
В Княжестве Монако проходит третий этап женского Гран-при ФИДЕ по шахматам, который продлится с 17 по 28 февраля 2025 года.
Казахстан на этом турнире представляет Бибисара Асаубаева.
В третьем туре казахстанская шахматистка сыграла против российского гроссмейстера Александры Горячкиной. Партия выдалась напряженной и продолжалась более пяти часов. Долгое время соперницы шли на равных, но в концовке Горячкина сумела склонить игру в свою пользу.
Сегодня в рамках четвертого тура Бибисара Асаубаева проведет партию с индийским гроссмейстером Харикой Дронавали.