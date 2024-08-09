Бибисара Асаубаева возглавила ТОП-10 среди девушек в рейтинге ФИДЕ

Казахстанская шахматистка отличилась на командном чемпионате мира по рапиду и блицу-2024, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Facebook.com/bibisaracom

По данным Казахстанской федерации шахмат, лидер национальной женской сборной, представлявшая команду KazChess, обыграла действующую чемпионку мира по шахматам Цзюй Вэньцзюнь в 9 раунде рапида.

Кроме того, Сара дважды победила гроссмейстера из Украины, чемпионку мира-2014 по рапиду и двукратную чемпионку мира по блицу (2014, 2016) Анну Музычук.

По итогам соревнований в активе Бибисары индивидуальная серебряная медаль в рапиде и бронзовая медаль в блице, а также она возглавила ТОП-10 в блиц среди девушек в рейтинге ФИДЕ.