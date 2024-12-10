Бигельды Габдуллин: «Сегодня профессия литератора переживает революционные времена»

– Бигельды Кайрдосович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от состоявшейся творческой встречи.

– Во все времена, даже самые непростые, литература служила добрым мостом между народами, укрепляла взаимоотношения между странами. Масштабный форум был организован АСПИР (Ассоциацией писателей и издателей России) и собрал авторитетных авторов и издателей более чем из 35 государств. Местом проведения форума выбран исторический Гостиный двор, основанный аж в 1790 году. Форум проходил в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26 и был организован на самом высоком уровне.

Состоялись 16 панельных дискуссий. Назову лишь несколько тем, которые были вынесены на обсуждение: "Нужны ли писателям профессиональные союзы?", "Как поддержать молодого писателя?", "В ожидании Годо: писатель и искусственный интеллект. Угрозы или возможности?", «Искусство жить». Писатель в движении и писатель-затворник", "Переводчик как соавтор писателя. Границы влияния", "Проза XXI века: новые герои, сюжеты и жанры", "Образ мира и человека в поэзии XXI века".

Форум позволил не только обсудить актуальные темы современного литературного процесса, но и создал благоприятные условия для того, чтобы выстроить отношения с писателями и литературными сообществами разных стран, определить векторы международного сотрудничества в сфере культуры.

– Действительно, темы интересные и важные. Вероятно, и дискуссии были жаркие?

– Да, разговор был живой, полезный, случались и споры. Писатели-то были со всех концов земли: из Китая, Кубы, Франции, Северной Македонии, Аргентины, Бразилии, Германии, Ирана, Болгарии, Непала, Уганды, Ирана, Испании, Греции, Италии…

– Какие темы для выступления на форуме выбрали Вы?

- Мне пришлось выступать дважды. Первые раз в качестве оппонента за «круглым столом» по теме "Переводчик как соавтор писателя ". Второй раз как спикер в дискуссии "Как поддержать молодого писателя?".

– Можете несколько подробнее остановиться на тезисах своих выступлений.

– Говоря о переводах, я отметил, что являюсь сторонником вольного перевода, а это требует от писателя-переводчика большой выдумки, фантазии, находчивости, сопереживания, слуха и даже обоняния, богатства лексикона. Переводчик обязан сохранить сам дух произведения, своеобразие стиля и национального духа автора. От него требуется сублимация духа книги. Важно, чтобы переводчик был талантливым поэтом, прозаиком, драматургом... Переводчик должен знать не только язык переводимого произведения, но и культуру того народа, о котором написана книга. То есть он обязан устранить языковые и межкультурные барьеры между автором и читателем.

Свою речь о молодых писателяхя начал со слов Пушкина "Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь…" – что вызвало одобрение зала. Далее я продолжил, что вот теперь самому приходится «читать нравоучения» молодым. Во все времена нелегко было молодому писателю. Его проблемы не изменились со времен Данте.

Прежде чем говорить о поддержке молодого писателя, кратко остановлюсь на вопросе: что ему мешает?

Первое – это нехватка времени. Дело в том, что у большинства молодых писателей литературное творчество не является основной профессией. Да и "хобби" это не назвать. Он кормилец семьи, поэтому ему приходиться зарабатывать на жизнь. Когда писать? Естественно, ночью и в дни отпуска. Потому от него требуется железная дисциплина, мобилизация сил, ему надо забыть всякие соблазны жизни, выработать внутреннюю мотивацию на труд.

Далее - это нехватка жизненного опыта. Молодые боятся жизни, они не окунаются в гущу жизни.

Следующий момент. Молодые часто забывают, что литература – это Слово, что произведение должно иметь большую идею. Им нужна сама культура письма. Им не хватает глубокого литературного образования, знания философии. Хорошо пишет не тот, кто складно пишет, а тот, кто хорошо думает. Я бы посоветовал молодым, чтобы они сели за письменный стол, когда сюжет и фабула будущей книги закипают до такого уровня, что их невозможно не поведать другим, когда герои начинают жить своей жизнью в голове творца.

Сегодня профессия литератора переживает революционные времена. Появление искусственного интеллекта многих пугает, но я смотрю на это явление с оптимизмом и надеждой. Уверен, что будущее за теми, кто сможет грамотно "оседлать" новые технологии, не теряя при этом таинственную связь между словами, человечности в текстах.

Надо выходить на международный рынок, а для этого нужно качественно перевести свою книгу на английский язык. Важно активно работать с зарубежными агентами, не терять связь с такими торговыми площадками, как, например, Amazon и «Литрес». А для этого следует создавать контент, актуальный и понятный для широкой аудитории.

– Нам известно, что в Москве Вас ждал приятный сюрприз. Расскажите о нем.

– Таким сюрпризом стало издание моего романа "Мараль" в престижнейшем издательстве России "Художественная литература". Я из рук главного редактора издательства Георгия Пряхина – общественного деятеля, известного писателя - получил сигнальные экземпляры своего творческого детища. На самом деле, я не обращался в издательство с просьбой опубликовать мой роман. Но там заинтересовались рукописью и за месяц издали мою книгу. Без ложной скромности скажу, что для меня большая честь быть изданным на родине великого русского языка, тем более в таком авторитетном издательстве.

- И о чем же Ваша новая книга?

- Название романа происходит от устаревшего русского слова «мараль», что означает «дурная слава», то, что марает человека. Синоним этого слова – клевета. Роман посвящен судьбе одного из медиаменеджеров нашей страны, его борьбе за собственное имя, за свободу слова и справедливость.

- Спасибо за беседу. Желаем Вам новых творческих достижений, а вышедшей книге – много читателей.