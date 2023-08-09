Билет в будущее

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Одним из основных механизмов развития дополнительного образования детей является профессиональная ориентация.

фото центра Школьник

Две школы Мангистауской области активно внедряют в процесс обучения раннюю диагностику профессионального самоопределения. Педагоги и специалисты уверены, что ребенок уже в шестом классе способен понять, каким занятием хотел бы зарабатывать себе на жизнь, но для этого, безусловно, требуется помощь взрослых.

За бесконечным количеством учебных планов и текущих задач заниматься дополнительными нагрузками под силу не всем педагогам, поэтому функцию проф­ориентации взяло на себя КГУ «Центр Школьник», создав проект «Билет в будущее». Здесь помогают ученикам сделать осознанный выбор жизненного пути с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, его предпочтений и спроса на рынке труда.

На основе международного опыта специалисты центра проводят в Актау чемпионаты WorldSkills. Причем участвовать в них могут даже дошколята. Для самых маленьких организованы соревнования BabySkills 2023: там в игровой форме с будущей профессией могут определиться детки 5-6 лет. JuniorSkills 2023 проводится для школьников начальных классов. Все занятия по большей части также носят игровой характер. Цель – возможность детей попробовать себя в разных профессиях и выбрать что-то по душе. Более серьезный подход применяется для школьников 6–11-х классов. В чемпионатах приняли участие 16 общеобразовательных, две специализированные школы, четыре детских сада и Назарбаев Интеллектуальная школа – всего более 320 детей.

В рамках чемпионата школьники под руководством опытных экспертов решали реальные производственные, творческие и социальные задачи, раскрывающие суть самых разных профессий.

По итогам чемпионата были определены 40 победителей. Для них организаторы подготовили совсем не детские призы: у каждого из них появилась уникальная возможность бесплатного обучения в колледже по выбранной специальности без прохождения тестирования и сдачи экзаменов.

В целом проект «Билет в будущее» основан на навыке свободного выбора: он не отвечает на вопрос «Кем быть?», а дает школьнику возможность лучше понять себя и определиться со своими интересами. В проект заложена идея прак­тико-ориентированной, трудовой, игровой, состязательной, событийной, мотивирующей деятельности школьника, стимулирующей личностный рост: профессионализм, поиск призвания, разные культурные практики. Проект охватывает и «трудных детей», которые не смогли проявить себя в традиционном образовании. Они имеют возможность в будущем получить профессию, стать специалистами в той или иной области.

Став участниками проекта, школьники обучаются по программе JuniorSkills, участвуют в соревнованиях, получают сертификат, подтверждающий наличие у них определенных умений и навыков. Освоив программу, школьник будет обладать 5–7 компетенциями. У ребенка есть пути дальнейшего продвижения: соревнования WorldSkills, которые проводятся по всему миру, а также поступление в вуз или в колледж и дальнейшее обучение.

– Мы уверены, что проект «Билет в будущее» сможет дать подросткам возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и затем без проблем найти свое место на рынке труда. Ребята получают возможность не только быть частью мирового движения WorldSkills, но и сделать первые шаги к формированию и выбору профессиональной карьеры, – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГУ «Центр Школьник» отдела образования по городу Актау управления образования Мангистауской области­ Алмагул Каримова.

Начатый школами проект «Билет в будущее» станет площадкой для подготовки к соревнованиям JuniorSkills. Особой ценностью движения BabySkills, JuniorSkills является возможность получения не только hard skills (базовые навыки), обучаясь в школе, но также и soft skills (широкий спектр навыков), что имеет большое значение в дальнейшей учебе и построении карьеры. Неотъемлемая часть проекта – взаимодействие со специалистами в своих областях, представителями реального сектора экономики.

Для обучения школьников современным профессиям и «компетенциям будущего» в рамках реализации проекта огромную роль играют соревнования профессио­нального мастерства JuniorSkills для учащихся 10–17 лет, которые проходит строго по методике WorldSkills.

В рамках реализации проекта «Билет в будущее» на время летних каникул учащиеся школы № 6 и школы-гимназии № 19, а также дети, занимающиеся в кружках «Декоративно-прикладное искусство: роспись на ткани», «Рукоделие», «Компьютерное моделирование и построение одежды на 3D-манекене» КГУ «Центр Школьник» города Актау, получили возможность участвовать в республиканском фестивале DalaSkills, который является составной частью чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan.

DalaSkills стал открытой площадкой для новых подходов к профориентации, новых возможностей для школьников в овладении современными профессиональными компетенциями, для выявления талантов среди студентов и школьников.

#Образование #школа #школьники #профориентация #профессия

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