Билет в детство

В этом году самому знаменитому клоуну Казахстана – Кариму Мутурганову – 70 лет, полвека из которых он отдал цирковому искусству. Артист с большой буквы, режиссер, почетный член Клуба фокусников СНГ – всего и не перечислишь. А самое основное то, что Карим Муратович – человек, посвятивший себя зрителям.

Говорят, 15 минут смеха продлевают жизнь на несколько часов, а положительные эмоции дарят здоровье и стабильную психику. Всю династию Мутургановых можно смело отнести к почетным докторам, раздающим волшебные пилюли долголетия и счастья.

На арене цирка в этот день было жарко! Эмоции зрителей кружились в стремительном танце, сменяя друг друга. Заразительный хохот, восторг, изумление, волнение и даже страх при выполнении шокирующих номеров, на смену которому тут же приходило облегчение. Отработали артисты – гости программы – безупречно.

И конечно же, публика с нетерпением ждала выхода семьи Мутургановых. Три поколения цирковой династии на одной арене. Маленький, но уже такой любимый зрителями артист Майкл Мутурганов – внук именитого ­дедушки и сам давно звезда циркового дела. Многие зрители идут уже именно на него. Современные родители мотивируют детей его примером. Майкл действительно образец прекрас­ного воспитания. Дисцип­лина, талант, терпение и умение твердо идти к своей цели – качества, которых так недостает современным детям.

Дедушка словно передал по наследству «вирус» всей семье. Супруга артиста, как невидимая добрая фея, всегда на страже. У нее все под контролем. Но как мудрая восточная женщина, она не выпячивается, а лишь искусно поддерживает в коллективе порядок и гармонию.

– Мама всегда была нашей лучшей ассистенткой. Это тяжелая работа, которая не видна зрителю, но без нее ничего не будет. На ней и пошив костюмов, и приготовление еды, и общий порядок, – делится Мурат Мутурганов.

Артисты, как известно, народ кочевой – гастроли, репетиции, командировки. Не каждая семья выдержит такое давление. Но Карим Муратович всегда стремился к сплоченности и в первую очередь старался сохранить семью. Когда артистов приглашали на гастроли, одним из условий было обязательное включение в состав его супруги, в противном случае артисты просто отказывались выступать. Всей семьей знаменитые циркачи объехали более тридцати стран.

Так получилось, что на десять лет двери родного цирка оказались закрыты для династии Мутургановых. Но как люди с невероятным оптимизмом, сегодня они даже относятся к этому с благодарностью, потому как за это время слава «Мутурганчиков» лишь умножилась и границы расширились.

Бенефис – настоящий подарок поклонникам цирка всех возрас­тов. Люди, восторгавшиеся творчеством основателя династии Карима Мутурганова, сегодня привели в цирк своих детей, а кто-то и внуков. Давно полюбившиеся номера, на которые шло старое поколение, и элементы новейшей программы для любителей пощекотать нервы – в изобилии было все, и особенно искренняя любовь и восторг, с которыми зрители смотрели долгожданное выступление любимых артистов.

Легкий, веселый и очень харизматичный Карим Мутурганов еще раз подтверждает истину – настоящий цирк стирает возраст. За феерическим выступлением следили тысячи детских глаз. Многим их них, правда, предстояло через несколько часов вновь превратиться в солидных дяденек и почтенных тетушек, ну а пока они все – счастливая ребятня, хохочущая над забавными фокусами и проживающая лучшие эмоции своего беззаботного детства. Спасибо Вам, наш любимый клоун!