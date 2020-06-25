Общество
Биртанов прокомментировал свою отставку
Екатерина Елисеева
Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook сообщил, что подал прошение об отставке, так как ему еще требуется дополнительное лечение от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня я подал прошение Главе государства об освобождении меня от должности министра здравоохранения. К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется дополнительное лечение. Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой",  – написал Биртанов. 

Он отметил, что требуется время и отдача каждого казахстанца.

"Желаю здоровья и стойкости всем своим коллегам! Благодарю Главу государства за оказанное мне высокое доверие внести свой вклад в развитие казахстанского здравоохранения", – добавил экс-министр. 

Напомним, 14 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее появилась информация о том, что Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится на самоизоляции. 15 июня стало известно, что министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также находится на самоизоляции.

Позже еще два казахстанских министра отправились на самоизоляцию.

16 июня стало известно о том, что министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев самоизолировался после контакта с главой Минздрава Елжаном Биртановым.

Позже у председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина выявили коронавирус, он ушел на самоизоляцию.

18 июня пресс-служба Министерства финансов РК сообщила о том, что глава ведомства Ерулан Жамаубаев находится на карантине.

Также стало известно, что тест на COVID-19 Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева дал положительный результат.

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