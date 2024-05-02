Бишимбаев задал Нукеновой один и тот же вопрос 175 раз – адвокат

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Адвокат Дамир Ишмаметов выступил с речью на судебных прениях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео Верховного суда

По его словам, подсудимый Куандык Бишимбаев с особой жестокостью наносил телесные повреждения Салтанат Нукеновой.  Это было отчетливо видно на кадрах видео со смартфона экс-министра, показанного в зале суда.  

 «На каждом из них он буквально выбивает признания о том, что Нукенова вступала в половую связь с женатым мужчиной (до брака с ним - прим. ред.). Возвращаясь к событиям с 8-го на 9 ноября, был представлен ряд доказательств, уличающих подсудимых в совершении ими преступлений. Хочется в очередной раз напомнить о данной видеозаписи. Так, Бишимбаев монотонным голосом за чуть более 20 минут видеозаписи 175 раз повторил одни и те же слова», - отметил защитник потерпевшей стороны.

Также он добавил, что Салтанат не смогла оказать сопротивление и сказала те слова, которые он требовал. 

Затем адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова обратила внимание присяжных на  то, как Бишимбаев умело манипулирует людьми и вводит всех в заблуждение, обвиняя погибшую гражданскую супругу.   

«Даже после её смерти он проявляет к ней жестокость, бесконечно очерняя её и светлую память о ней. При вынесении вердикта прошу учесть, как мы видели на протяжении длительного судебного разбирательства, что для подсудимого Бишимбаева жизнь, здоровье и чувства другого человека ни имеют никакого значения. С самого момента убийства и по настоящее время Бишимбаев цинично считает себя холостяком и открытым к новым отношениям с новой женщиной», - сказала она.

#суд #убийство #адвокат #Бишимбаев #Нукенова

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