Бишимбаев задал Нукеновой один и тот же вопрос 175 раз – адвокат

Адвокат Дамир Ишмаметов выступил с речью на судебных прениях, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, подсудимый Куандык Бишимбаев с особой жестокостью наносил телесные повреждения Салтанат Нукеновой. Это было отчетливо видно на кадрах видео со смартфона экс-министра, показанного в зале суда.
«На каждом из них он буквально выбивает признания о том, что Нукенова вступала в половую связь с женатым мужчиной (до брака с ним - прим. ред.). Возвращаясь к событиям с 8-го на 9 ноября, был представлен ряд доказательств, уличающих подсудимых в совершении ими преступлений. Хочется в очередной раз напомнить о данной видеозаписи. Так, Бишимбаев монотонным голосом за чуть более 20 минут видеозаписи 175 раз повторил одни и те же слова», - отметил защитник потерпевшей стороны.
Также он добавил, что Салтанат не смогла оказать сопротивление и сказала те слова, которые он требовал.
Затем адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова обратила внимание присяжных на то, как Бишимбаев умело манипулирует людьми и вводит всех в заблуждение, обвиняя погибшую гражданскую супругу.
«Даже после её смерти он проявляет к ней жестокость, бесконечно очерняя её и светлую память о ней. При вынесении вердикта прошу учесть, как мы видели на протяжении длительного судебного разбирательства, что для подсудимого Бишимбаева жизнь, здоровье и чувства другого человека ни имеют никакого значения. С самого момента убийства и по настоящее время Бишимбаев цинично считает себя холостяком и открытым к новым отношениям с новой женщиной», - сказала она.