Битва за лицензии

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Кошкарбек Тусипов

В итальянском Бусто-Арсицио стартовал отборочный турнир среди боксеров на летние Олимпийские игры в Париже.

фото kfb.kz

На очень важном лицензионном первенстве в эти дни разыгрываются 28 мужских и 21 женская путевка на главные старты четырехлетия планеты.

Первым на ринг олимпийского отбора вышел Сакен Бибосынов. Бронзовый призер Олимпиады-2020 в японском Токио на стадии 1⁄32 финала в весовой категории до 51 кг встретился с представителем Гонконга Там Чунь Хинем. Бой завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде. Во втором круге наш спортсмен встретится с боксером из Кении – Каранджей Давид Мачариа, для которого это будет первый бой на турнире. Чтобы получить путевку в Париж-2024, Сакену требуется дойти минимум до полуфинала.

Далее на ринг выйдут: в весе до 57 кг – Махмуд Сабырхан и Ядеса Лета (Эфиопия); до 63,5 кг – Мухамедсабыр Базарбай и Доннел Филлип (Тринидад и Тобаго); до 71 кг – Асланбек Шымбергенов и Сэм Моровати (Финляндия); до 80 кг – Нурбек Оралбай и Седрик Белони-Дюльепре (Гаити); до 92 кг – Айбек Оралбай и Санжит (Индия).

В первый день состязаний представительница женской сборной Казахстана Римма Волосенко, выступающая в весовой категории до 60 кг, единогласным судейским решением победила Сах Гай из Тринидада и Тобаго.

Далее наших девушек ждут следующие бои: в весе до 50 кг – Алуа Балкибекова и победитель пары Айлин Джеймс (Гватемала)⁄Клаудия Тотова (Чехия); до 54 кг – Жайна Шекербекова и Шукура Карим (Нигерия); до 66 кг – Наталья Богданова и Соледад Бальбуэна (Аргентина); до 75 кг Валентина Хальзова и победитель пары Бусра Исильдар (Турция)⁄Дельгадо Мальдонадо (Эквадор).

На сегодняшний день у Казахстана две лицензии в боксе. Их на Азиатских играх завоевали Карина Ибрагимова (в весе до 57 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

#Спорт #бокс #Олимпийские игры #отборочный турнир

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