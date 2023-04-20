Бизнес-иммигранты должны бюджету Казахстана более 4 млрд тенге – сенатор

Иностранцы регистрируют в Казахстане компании, а затем покидают нашу страну и используют созданные фирмы для выписки фиктивных счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и вывода средств в "теневой" оборот. О финансовых нарушениях и долгах бизнес-иммигрантов в своем депутатском запросе рассказал сенатор Андрей Лукин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Сената

"По бизнес-иммигрантам без виз имеется задолженность у 198 компаний на сумму более 4 млрд тенге. Более 1,5 тысячи отсутствуют по месту регистрации и порядка 2 тысяч фирм бездействуют. И это не полноценная картина. Органы госдоходов вправе предъявлять иски о ликвидации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер. Одним из таких нарушений является неполучение иностранцем, создавшим юридическое лицо, визы "бизнес-иммигрант". Однако меры по признанию государственной регистрации обозначенного юридического лица не приняты повсеместно в областях и городах республиканского значения", – заявил сенатор.

Усложняет ситуацию и тот факт, что сотрудники ЦОНов продолжают регистрировать юрлица на иностранцев, даже если у них нет визы бизнес-иммигранта. Причина тому – отсутствие оснований для отказа в профильных нормативных актах.

«Сложившаяся ситуация способствует созданию иностранными гражданами сомнительных юридических лиц, которые в последующем используются в схемах вывода денежных средств в "теневой" оборот. В этой связи предлагаю усилить ведомственный контроль по вопросам налогообложения и миграции бизнес-иммигрантов, провести аудиторские проверки компаний и фирм с непосредственным участием бизнес-иммигрантов по всей стране на предмет налоговых платежей и законности ведения деятельности, а также инициировать законодательные поправки по совершенствованию механизма по регулированию правоотношений с бизнес-иммигрантами", – отметил депутат.