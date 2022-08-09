В области Абай обсудили, какие благотворительные программы общественного социального фонда «Қазақ­стан халқына» смогут начать работать в регионе.

Одна из программ фонда направлена на поддержку студентов, по разным причинам лишившихся возможности окончить обучение в вузе. По словам заместителя председателя ОСФ «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаевой, для абитуриентов и студентов, оказавшихся в подобных обстоятельствах, разработана программа благотворительных грантов. Из средств фонда 75 казахстанским вузам будет предоставлено по три благотворительных гранта со стипендией для абитуриентов и студентов из сельской местности, из малообеспеченных семей или имеющих особенности развития.

Подобные программы разработаны также для помощи лежачим детям, для ребят, нуждающихся в комфортных роботизированных протезах, и др.

По словам первого заместителя акима области Айдына Каримова, в регионе активно поддержана инициатива Главы государства по созданию социального благо­творительного фонда. Предприятия области сразу откликнулись на этот призыв. Например, только АО «Каражыра» перечислило в фонд «Қазақстан халқына» более 400 млн тенге.

В сентябре фонд «Қазақ­стан халқына» планирует проведение Конференции национальной благотворительности для определения целевых направлений своей деятельности. Будут приняты новая концепция и проспект благотворительных программ. Представители органов исполнительной власти, бизнеса и общественных организаций области Абай высказали свои предложения о том, какие программы благотворительной помощи особенно важны для региона.