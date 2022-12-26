Благотворительный фестиваль "БІЗ БІРГЕМІЗ FEST" прошел в Астане

Культура
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Благотворительный музыкальный фестиваль под названием «БІЗ БІРГЕМІЗ FEST» прошёл сегодня в городе Астане. Своё мастерство на нём продемонстрировали звёзды казахстанской эстрады и артисты с инвалидностью, а хедлайнером вечера выступил Димаш Кудайберген, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

Фото: Н. Байбулин

БІЗ БІРГЕМІЗ FEST объединил талантливых детей и молодежь с инвалидностью со всех регионов страны. Концерт прошёл под эгидой Года детей и нацелен на поддержку детей с особыми потребностями.

Участие в мероприятии принял председатель Сената Маулен Ашимбаев. Спикер Сената подчеркнул, что благополучие детей, их интеллектуальное, физическое, творческое и духовное развитие являются абсолютными национальными приоритетами.

«Сегодня в нашей стране меняется само понимание приоритетов социальной политики государства. Справедливый Казахстан – это, прежде всего, инклюзивный Казахстан. Мы строим общество, в котором каждый ребенок, нуждающийся в помощи, должен чувствовать постоянную заботу государства. Такую задачу поставил президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Поэтому государство будет последовательно поддерживать людей с особыми потребностями, создавать безбарьерную среду и инклюзивное общество равных возможностей для всех взрослых и детей», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Кроме того, председатель Сената отметил, что по поручению главы государства в стране будут приняты все меры для поддержки социально уязвимых слоёв населения: приниматься законы, направленные на помощь людям с особыми потребностями, поддержку талантливой молодежи и детей, укрепление систем образования и здравоохранения.

Спикер поблагодарил организаторов и музыкантов за проведение и поддержку фестиваля, пожелав его участникам новых побед на творческом пути.

«Уверен, что наших юных особенных артистов окрылит и мотивирует возможность выступать на одной сцене с состоявшимися казахстанскими звездами. Желаю участникам концерта вдохновения и больших творческих достижений. Насколько я знаю, средства, собранные от продажи билетов на сегодняшний концерт, пойдут на покупку оборудования для реабилитационного центра для детей с ДЦП. Всё это показывает, что творчество и музыка разрушают барьеры и стереотипы и способны объединить всех нас для осуществления благородных дел и достижения высоких целей», – заключил Маулен Ашимбаев.

На сцене фестиваля выступили такие музыканты и танцоры с особыми потребностями, как Кенжебек Нурдолдай, танцевальная группа SENSITIVE, Алтыншаш Мукатаева. Кроме того, своим творчеством со зрителями поделились и выдающийся артист Димаш Кудайберген, звезды эстрады Наzима, Тамара Асар, группа «Бастау», Aidyn и другие.

Организаторы мероприятия – общественный фонд Biz Вirgemiz Qazaqstan и акимат города Астаны.

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