Благотворительный мастер-класс по игре на домбре для детей с тяжелыми диагнозами организовали в Нур-Султане

В городе Нур-Султане в преддверии Дня домбры организовали благотворительный мастер-класс по игре на национальном музыкальном инструменте для детей с тяжелыми диагнозами, передает Kazpravda.kz.

Молодежь и дети Казахстана проявляют большой интерес к национальному инструменту - домбре. Тысячи ребят ежегодно приобщаются к игре на этом традиционном народном музыкальном инструменте.

Известно, что игра на музыкальном инструменте способствует активизации мелкой моторики рук и благотворно влияет на развитие детей. В этой связи по просьбе родителей 1 июля 2022 года, в преддверии Дня домбры, Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в партнерстве со Дворцом школьников и Центром социального обслуживания "Жансая" Нур-Султана организовал благотворительный мастер-класс по игре на домбре для детей с тяжелыми диагнозами.

В дальнейшем при поддержке меценатов такие мероприятия планируется сделать регулярными.

Кроме того, накануне Дня домбры, отмечаемого каждый год в первое воскресенье июля, в Казахстане пройдут сотни мероприятий, направленных на популяризацию традиционных музыкальных произведений и самого инструмента. Так, планируется проведение состязаний молодых акынов, айтыскеров, будут запущены челленджи с участием молодежных организаций и ресурсных центров. Повсеместно будут исполнены знаменитые кюи Курмангазы, Биржан-сала, Дины Нурпеисовой.

Ожидается, что в мероприятиях в рамках празднования Дня домбры примут участие свыше 1 тысячи представителей молодежи и детей, пройдут более 100 челленджей.